Avrupa Birliği, yıl bitmeden X'e ceza kesmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in dijital kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2025 bitmeden para cezası alabileceğini belirtiyor. Aralık 2023’te başlatılan soruşturma hala sonuçlanmadı ancak AFP'nin haberine göre Brüksel, süreci daha fazla uzatmak istemiyor.

AB’nin ilk kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası (DSA) soruşturması olan dosya, ABD’de değişen siyasi tablo nedeniyle ayrı bir önem kazanmış durumda.

Elon Musk ile yakın ilişki içindeki Donald Trump’ın yeniden başkan olması, Brüksel’in olası bir cezayı Washington’la ilişkileri germeden nasıl yöneteceği sorusunu gündeme getirdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu hafta Brüksel’de yaptığı açıklamada AB’nin “eski dosyaları çözmesi” gerektiğini söyleyerek AB’nin teknoloji düzenlemelerine açıkça tepki gösterdi. AB yetkilileri ise kararlarını siyasetin değil, hukuki sağlamlığın yönlendirdiğini savunuyor.

CEZANIN KAPSAMI TESLA'YA DA UZAYABİLİR

AB Komisyonu’nun, X’e kesilecek olası cezayı sadece platformun cirosuna göre mi yoksa Musk’ın tüm şirketler grubunun gelirini dahil ederek mi hesaplayacağı net değil. DSA, şirketlere küresel yıllık gelirlerinin yüzde 6’sına kadar ceza uygulanmasına izin veriyor.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı açıklanmazken, AB’nin dijital politikadan sorumlu ismi Henna Virkkunen, “önümüzdeki haftalarda bazı soruşturmaların sonuçlanmasını” beklediğini söyledi.

SORUŞTURMA ÇOK BOYUTLU

AB’nin X’e yönelik soruşturması yasa dışı içerikle mücadele, yanlış bilginin yayılması, reklam şeffaflığı ve araştırmacılara veri erişimi gibi çeşitli başlıkları kapsıyor.

Kısa vadede verilecek olası cezanın ise, Temmuz 2024’te açıklanan ihlallere dayanması bekleniyor. Komisyon, o dönemde X’in yeni mavi tik sisteminin kullanıcıları yanılttığını ve isteyen herkesin ücret karşılığında etiket alabildiği için güvenilirlik anlamı taşımadığını belirtmişti. X, Haziran ayında mavi tiklere açıklama notu ekleyerek geri adım attı.