Avrupa Komisyonu'ndan Meta'ya "kural ihlali" suçlaması

Avrupa Birliği'nin (AB) antitröst düzenleyicisi olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, Meta Platforms'u başlıca teknoloji kurallarına uymamakla suçladı.

Avrupa Komisyonu'ndan Meta'ya "kural ihlali" suçlaması

'nin (AB) antitröst düzenleyicisi olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, ABD'li devi Meta Platforms'u yeni uygulamaya koyduğu ücretli ya da onaylı reklam modelinde başlıca teknoloji kurallarına uymamakla suçladı

Meta Platforms geçen yıl Kasım ayında Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik hizmetini başlatmıştı ve izlenmeyi kabul eden kullanıcıların reklam gelirleriyle finanse edilen ücretsiz bir hizmet aldığını açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu, ikili seçimin kullanıcıları kişisel verilerinin birleştirilmesine izin vermeye zorladığını ve bunun da AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, "Vatandaşları kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve daha az kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi seçebilmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

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