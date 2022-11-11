Avrupa’da 2 haneden biri, Türkiye’de 4 haneden biri fiber internete erişebiliyor

Alışveriş, eğlence ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi, yüksek hızlı internete erişimin küresel ekonomideki rolünü artırdı.

Öte yandan küresel salgın kaynaklı yavaşlama, artan enflasyon ve yükselen resesyon endişeleriyle dünyada ekonomik açıdan zor zamanlar yaşanması, internet maliyetlerini ve internete erişim oranlarını da etkiledi. Diğer tarafta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2022 Küresel Bağlantılılık Raporu'nda yer verilen araştırma sonuçlarında, internet hızındaki yüzde 1'lik artışın, ülke ekonomilerinin büyümesine de yüzde 0,1 artış olarak yansıdığı görüldü. İnternet hızının ekonomik büyümeye karşı bu dolaylı etkisinin fark edilmesiyle, dijitalleşen bir ekonomide artan internet hızının ve erişim oranlarının resesyon olasılığına karşı bir çözüm olabileceği konusu tartışmaya açıldı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan internet servis sağlayıcısı GIBIRNet’in Kurucusu Halim Ak, “Dünya Bankası’nın tahminleri, bu yıl küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 60’ının dijital iletişim teknolojilerine dayanacağını gösteriyor. İnternet üzerinden yürütülen ekonomik aktivite, toplam içindeki payını her yıl artırıyor. Bu durumda hızlı interneti daha çok kişi için erişilebilir kılmak, küresel ekonomik büyümeyi de doğrudan destekleyecek” dedi.

"İNTERNETE ERİŞİMİN MALİYETİ YÜZDE 300'E YAKIN ARTTI"

Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi 2022 araştırmasında Avrupa’da her 2 haneden birinin fiber internete erişebildiği görüldü.

Buna rağmen rapor, KOBİ’lerin internete erişimde ve dijitalin olanaklarından yararlanmada geride kaldığını gösterdi. Türkiye’deki hanelerin fiber internete erişimde Avrupa’nın henüz gerisinde olduğunu söyleyen Halim Ak, “Ülkemizde 4 haneden yalnızca birinin fiber internete erişebildiğine dair veriler var. Data Reportal verilerine göre 2022'nin başında ülkemizdeki internet penetrasyonunun yüzde 82 olduğu görülüyor. Bizim tespitlerimiz, yılın başından bu yana internete erişim maliyetlerinin yüzde 300’e yakın arttığını gösteriyor. Bu artışların pek çok hane için interneti erişilmesi güç bir noktaya taşıdığını düşünüyorum. GIBIRNet olarak genel internet kullanıcıları, video oyuncular ve esnaflar için oluşturduğumuz özel ve uygun fiyatlı internet paketleriyle, herkesin yüksek hızlı internete karşılanabilir maliyetlerle erişebilmesini sağlıyoruz. Kullanıcılar, tarifeleri kapsamında ek masraflarla, sürpriz ücretlerle karşılaşmıyor; her ay yalnızca paket tutarını ödüyor” dedi.

YURT ÇAPINDA İNTERNET HİZMETİ VERİYOR



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir şirket olarak faaliyet gösterdiklerini dile getiren GIBIRNet’in Kurucusu Halim Ak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Altyapı işletmeciliği ve internet servis sağlayıcılığı lisansımızla, yerleşik operatörle yaptığımız ortak altyapı kullanım sözleşmesi kapsamında yurt çapında kurumsal ve bireysel düzeyde internet servis sağlayıcı ve altyapı hizmeti veriyoruz. Tüm faaliyetlerimiz, BTK tarafından düzenli olarak denetleniyor. 'Güvenilir hızlı internet' mottosuyla çıktığımız bu yılda yüksek hızlı ve uygun fiyatlı internete erişimin bir hak olduğunu düşünen tarafta konumlanıyoruz. Dijitalleşen ekonomide yüksek hızlı internete erişimin büyüme ve gelişmede itici bir güç olarak konumlanacağına inanıyoruz. Türkiye’nin servis sağlayıcısı olma vizyonumuzla oluşturduğumuz xDSL ve Fiber paketlerimiz, Adil Kullanım Noktası (AKN), kota, aktivasyon ücreti gibi sınır ve ek masraflar olmadan her ölçekte internet ihtiyacına yanıt veriyor. Düşük gecikme oranlarımız ve oyun sunucularıyla yaptığımız anlaşma kapsamında video oyuncuların ping problemi olmadan diledikleri oyun konforunu yaşamalarına olanak tanıyoruz.”