Avrupa'da bir kent daha Microsoft’a veda ediyor

Lyon'un bu hamlesi, Avrupa’da son dönemde art arda gelen benzer adımların en yenisi. Daha önce Danimarka ve Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti de Microsoft'a veda etmişti.



Lyon’un bu kararı, teknik bir zorunluluktan çok, dijital egemenlik hedefinin bir parçası. Avrupa’daki birçok kamu kurumu gibi Lyon da verilerini Amerikan teknoloji devlerine emanet etmek istemiyor. Özellikle Donald Trump döneminde artan siyasi gerilim ve veri güvenliği kaygıları, Avrupa’daki bu kopuşun temelini oluşturuyor.



Microsoft her ne kadar bu endişeleri yersiz bulduğunu ve Avrupa’daki müşterilerinin arkasında duracağını açıklasa da, birçok Avrupa hükümeti ikna olmadı.



YERLİ İŞBİRLİĞİ VE EKONOMİK DESTEK

Lyon, bu dönüşümü tamamen yerel dijital girişimlerle iş birliği içinde gerçekleştiriyor. Kentin "Territoire Numérique Ouvert" (Açık Dijital Bölge) adlı dijital çözüm paketi, yerel veri merkezlerinde barındırılacak ve Fransız şirketlerle birlikte geliştiriliyor. Bu paket; video konferans, ofis uygulamaları ve belge işbirliği gibi hizmetleri güvenli ve birlikte çalışabilir şekilde sunmayı hedefliyor.



Proje kapsamında Windows’un yerini Linux, Microsoft Office’in yerini ise OnlyOffice alıyor.

Letonya merkezli Ascensio Systems tarafından geliştirilen OnlyOffice, açık kaynak kodlu, bulut tabanlı bir ofis yazılımı ve GNU Affero Genel Kamu Lisansı altında sunuluyor.

ÇEVRE VE EKONOMİYE KATKI

Geçişle birlikte donanımların ömrü uzatılacak, elektronik atık azaltılacak ve böylece çevresel etki düşürülecek. Ayrıca, kamu alımlarının yüzde 50’sinden fazlası Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki şirketlere verildi. Tüm sözleşmeler ise Fransız firmalarla yapıldı. Bu, hem yerli ekonomiye katkı sağlamak hem de kamu kaynaklarını yurt dışına akıtmamak için bilinçli bir tercih.