Avrupa'dan ABD ve Çin'e karşı yapay zeka hamlesi. Dev tesis üretime geçti
02.10.2026 12:17
Fransız süper bilgisayar üreticisi Bull, Avrupa'nın ABD ve Çin ile rekabetinde işlem gücünü artırmak amacıyla 80 milyon euroluk yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkardı.
Avrupa Birliği (AB), ABD ve Çin ile arasındaki işlem gücü farkını kapatmak amacıyla 2021-2027 döneminde süper bilgisayar ağına 7 milyar euro kaynak ayırdı.
Fransa'nın Angers kentindeki Bull tesisi, Avrupa'da doğrudan bu nitelikteki makinelerin üretimine ayrılmış tek fabrika olma niteliğini taşıyor ve tesisin genişletilmesi söz konusu hedefin desteklenmesini amaçlıyor.
Bull'un CEO'su Emmanuel Le Roux, Reuters ajansına verdiği demeçte, bu yıl şimdiye kadarki en yüksek sipariş hacmine ulaştıklarını belirtti.
Şirket, aralarında Hewlett Packard Enterprise'ın da yer aldığı rakipleri geride bırakarak, üye devletlerle birlikte Avrupa süper bilgisayar ağını finanse eden AB kuruluşu EuroHPC'nin açtığı 18 ihalenin 15'ini kazandı.
Havacılık şirketi Airbus, bu yıl Toulouse ve Hamburg'da Bull tarafından üretilen süper bilgisayarları devreye aldı.
Şirketin simülasyon kapasitesini üç katına çıkaran beş yıllık anlaşmanın değerinin medyada yaklaşık 100 milyon euro olduğu ileri sürülmüştü.
Bull ise Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu tutarın gerçeği yansıtmadığını bildirdi ancak kesin rakamı paylaşmaktan kaçındı.
Bulut operatörü OVHcloud ve Avrupa Komisyonu destekli Domyn, adları açıklanmayan diğer şirketlerle birlikte Bull'un ürettiği JUPITER süper bilgisayarı üzerinde ileri düzey yapay zeka modelleri eğitmeye çalışıyor.
AYLIK ÜRETİM YÜKSELDİ
Bull yöneticileri, Angers'deki genişletme projesinin 80 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Daha önce ayda altı kabin (rack) olan üretim düzeyi 12 kabine yükseldi.
Tesis, talebin artmayı sürdürmesi halinde gelecek yıl kapasitesini ayda 24 kabine çıkarabilecek altyapıya sahip.
Fransa'nın Bull'a sipariş ettiği ve bilgisayar uzmanı Alice Recoque'un adını taşıyan süper bilgisayar 94 kabinden oluşuyor.
Bu sistem, Finlandiya'nın 388 milyon euroluk siparişi olan ve Bull'un tarihindeki en büyük sözleşmeyi temsil eden LUMI-AI ile eş zamanlı olarak monte ediliyor.
Yetkililer, genişletme öncesinde iki büyük siparişin aynı anda üretilmesinin imkansız olduğunu aktardı.
Fransa, borç yükü altındaki bilişim grubu Atos'tan Bull'u satın alma sürecini 31 Mart'ta tamamladı ve şirkete 404 milyon euroya varan bir değer biçildi. Le Roux, bu hamlenin ardındaki temel gerekçenin stratejik olduğunu kaydetti.
ABD'nin 1980'lerde Fransa Nükleer Enerji Komisyonuna (CEA) süper bilgisayar tedarikini durdurmasının ardından Paris yönetimi, nükleer denemeleri simüle edecek makineleri üretmesi için Bull'a yönelmişti.
Bull, Avrupa'nın en hızlı sınıfı temsil eden ilk eksa ölçekli makinesi JUPITER'i inşa etti. Söz konusu sistem Almanya'daki Jülich araştırma merkezinde faaliyet gösteriyor.
AVRUPA, TEKNOLOJİDE YERLİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRİYOR
Fransa Nükleer Enerji Komisyonu için sipariş edilen ve Fransız hükümeti ile Avrupa Birliği'ne 554 milyon euroya mal olan Alice Recoque sisteminin ise bu yılın sonundan itibaren aşamalı olarak teslim edilmesi planlanıyor.
Angers'deki fabrika; Nvidia, AMD ve Intel işlemcilerinin yanı sıra müşteri talebine göre Avrupa üretimi parçalarla montaj gerçekleştiriyor.
Üretilen makinelerde Avrupa menşeli parçaların payı beş yıl önceki yüzde 20-30 seviyesinden yüzde 70'e yükselmiş durumda.
Haziran ayında imzalanan ortaklık kapsamında Bull ve Tayvan merkezli Foxconn, Nvidia'nın NVL sistemlerini Çekya'daki fabrikada üretecek, nihai montaj işlemi ise Angers'deki tesiste tamamlanacak.