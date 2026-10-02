Avrupa'dan ABD ve Çin'e karşı yapay zeka hamlesi. Dev tesis üretime geçti

AYLIK ÜRETİM YÜKSELDİ

Bull yöneticileri, Angers'deki genişletme projesinin 80 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Daha önce ayda altı kabin (rack) olan üretim düzeyi 12 kabine yükseldi.

Tesis, talebin artmayı sürdürmesi halinde gelecek yıl kapasitesini ayda 24 kabine çıkarabilecek altyapıya sahip.

Fransa'nın Bull'a sipariş ettiği ve bilgisayar uzmanı Alice Recoque'un adını taşıyan süper bilgisayar 94 kabinden oluşuyor.

Bu sistem, Finlandiya'nın 388 milyon euroluk siparişi olan ve Bull'un tarihindeki en büyük sözleşmeyi temsil eden LUMI-AI ile eş zamanlı olarak monte ediliyor.

Yetkililer, genişletme öncesinde iki büyük siparişin aynı anda üretilmesinin imkansız olduğunu aktardı.

Fransa, borç yükü altındaki bilişim grubu Atos'tan Bull'u satın alma sürecini 31 Mart'ta tamamladı ve şirkete 404 milyon euroya varan bir değer biçildi. Le Roux, bu hamlenin ardındaki temel gerekçenin stratejik olduğunu kaydetti.

ABD'nin 1980'lerde Fransa Nükleer Enerji Komisyonuna (CEA) süper bilgisayar tedarikini durdurmasının ardından Paris yönetimi, nükleer denemeleri simüle edecek makineleri üretmesi için Bull'a yönelmişti.

Bull, Avrupa 'nın en hızlı sınıfı temsil eden ilk eksa ölçekli makinesi JUPITER'i inşa etti. Söz konusu sistem Almanya'daki Jülich araştırma merkezinde faaliyet gösteriyor.

AVRUPA, TEKNOLOJİDE YERLİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Fransa Nükleer Enerji Komisyonu için sipariş edilen ve Fransız hükümeti ile Avrupa Birliği'ne 554 milyon euroya mal olan Alice Recoque sisteminin ise bu yılın sonundan itibaren aşamalı olarak teslim edilmesi planlanıyor.

Angers'deki fabrika; Nvidia, AMD ve Intel işlemcilerinin yanı sıra müşteri talebine göre Avrupa üretimi parçalarla montaj gerçekleştiriyor.

Üretilen makinelerde Avrupa menşeli parçaların payı beş yıl önceki yüzde 20-30 seviyesinden yüzde 70'e yükselmiş durumda.

Haziran ayında imzalanan ortaklık kapsamında Bull ve Tayvan merkezli Foxconn, Nvidia'nın NVL sistemlerini Çekya'daki fabrikada üretecek, nihai montaj işlemi ise Angers'deki tesiste tamamlanacak.