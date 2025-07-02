Avrupa'nın yeni nesil meteoroloji uydusu uzayda
Avrupa Uzay Ajansı, Türkiye'nin de dahil 30 ülkenin katkısıyla inşa edilen gelişmiş meteoroloji uydusu MTG-S1'i başarıyla uzaya fırlattı.
Avrupa Uzay Ajansı, konvektif fırtınaların yaşam döngüsünü ilk kez uzaydan izleyebilecek, anlık ve çok kısa vadeli hava tahminlerini geliştirecek yeni nesil uydusu görev için yola çıktı.
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkenin katkısıyla geliştirilen Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1) uydusu ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye saatiyle gece yarısı uzaya başarıyla fırlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye saatiyle gece yarısındaki fırlatma öncesinde, uydunun işletilmesinden sorumlu Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) tarafından Almanya'nın Darmstadt kentindeki merkezde etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve EUMETSAT'a üye 30 ülkenin meteoroloji genel müdürü de katıldı.
20 YIL HİZMET VERECEK
Meteosat Üçüncü Nesil (MTG) Uydu Programı'nın ikinci uydusu olan MTG-S1 uydusu, program kapsamında 20 yıl boyunca hizmet verecek 6 uydudan biri olacak.
MTG-S1'i Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EUMETSAT işletecek.
Halihazırda EUMETSAT tarafından işletilen 9 meteoroloji uydusundan elde edilen veriler, üye ülkelerde hava tahmini ve erken uyarı sistemlerinde kullanılıyor. Yeni nesil MTG-S1'in devreye girmesiyle birlikte bu kapasite önemli ölçüde artacak.
ANLIK VE ÇOK KISA VADELİ TAHMİNLERİ GELİŞTİRECEK
Hiperspektral kızılötesi sonda teknoloji sayesinde sıcaklık ve nemin dikey profilini yüksek çözünürlükte ölçebilecek MTG-S1, atmosferdeki kararsızlıkları bulut oluşmadan önce tespit edebilecek.
Böylece konvektif fırtınaların tüm yaşam döngüsü ilk kez uzaydan izlenebilecek, anlık ve çok kısa vadeli hava tahminleri gelişecek, sayısal hava tahmin modellerine katkı artacak, erken uyarılar güçlenecek ve iklim krizine karşı hazırlık kapasitesi daha da gelişecek.
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