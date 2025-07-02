Avrupa'nın yeni nesil meteoroloji uydusu uzayda

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve EUMETSAT'a üye 30 ülkenin meteoroloji genel müdürü de katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye saatiyle gece yarısındaki fırlatma öncesinde, uydunun işletilmesinden sorumlu Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) tarafından Almanya'nın Darmstadt kentindeki merkezde etkinlik düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkenin katkısıyla geliştirilen Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1) uydusu ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye saatiyle gece yarısı uzaya başarıyla fırlatıldı.

Avrupa Uzay Ajansı, konvektif fırtınaların yaşam döngüsünü ilk kez uzaydan izleyebilecek, anlık ve çok kısa vadeli hava tahminlerini geliştirecek yeni nesil uydusu görev için yola çıktı.

20 YIL HİZMET VERECEK



Meteosat Üçüncü Nesil (MTG) Uydu Programı'nın ikinci uydusu olan MTG-S1 uydusu, program kapsamında 20 yıl boyunca hizmet verecek 6 uydudan biri olacak.



MTG-S1'i Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EUMETSAT işletecek.

Halihazırda EUMETSAT tarafından işletilen 9 meteoroloji uydusundan elde edilen veriler, üye ülkelerde hava tahmini ve erken uyarı sistemlerinde kullanılıyor. Yeni nesil MTG-S1'in devreye girmesiyle birlikte bu kapasite önemli ölçüde artacak.



ANLIK VE ÇOK KISA VADELİ TAHMİNLERİ GELİŞTİRECEK

Hiperspektral kızılötesi sonda teknoloji sayesinde sıcaklık ve nemin dikey profilini yüksek çözünürlükte ölçebilecek MTG-S1, atmosferdeki kararsızlıkları bulut oluşmadan önce tespit edebilecek.

Böylece konvektif fırtınaların tüm yaşam döngüsü ilk kez uzaydan izlenebilecek, anlık ve çok kısa vadeli hava tahminleri gelişecek, sayısal hava tahmin modellerine katkı artacak, erken uyarılar güçlenecek ve iklim krizine karşı hazırlık kapasitesi daha da gelişecek.