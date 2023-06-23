Avukatlar ChatGPT'den sahte dava alıntıları yaptı: Yargıç yaptırım uyguladı

Steven Schwartz ve Peter LoDuca müvekkillerini savunacakları 10 sayfalık bir özeti ChatGPT yardımı ile hazırladı. Ancak bilgilerin hepsi sahte çıktı.

KÖTÜ NİYET SERGİLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ



Yargıç Kevin Castel, Peter LoDuca ve Steven Schwartz isimli avukatların müvekkilerini Mart ayında Meksikalı havayolu şirketi Avianca'ya karşı açtığı davada yapay zeka tarafından yazılan özeti sunduklarında avukatların dava dosyası ve içeriği hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak “kötü niyet” sergilediklerini söyledi.

5 BİN DOLAR PARA CEZASI



Castel, Hem LoDuca hem de Schwartz'ın bağlı olduğu hukuk firmalarına 5 bin dolar para cezası ödemelerini emretti. Ayrıca, sahte davanın yazarı olarak yanlış bir şekilde tanımlanan her yargıca yaptırımla ilgili kararları bildirmelerini hükmetti.

