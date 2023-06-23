Avukatlar ChatGPT'den sahte dava alıntıları yaptı: Yargıç yaptırım uyguladı

Amerika'da iki avukat ChatGPT'den alıntı yaparak mahkemeye sahte davaları gerçekmiş gibi sundular. Davanın yargıcı Kevin Castel, avukatların hukuk firmalarına 5 bin dolar para cezası kesti.

Avukatlar ChatGPT'den sahte dava alıntıları yaptı: Yargıç yaptırım uyguladı

Steven Schwartz ve Peter LoDuca müvekkillerini savunacakları 10 sayfalık bir özeti ChatGPT yardımı ile hazırladı. Ancak bilgilerin hepsi sahte çıktı. 

KÖTÜ NİYET SERGİLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Yargıç Kevin Castel, Peter LoDuca ve Steven Schwartz isimli avukatların müvekkilerini Mart ayında Meksikalı havayolu şirketi Avianca'ya karşı açtığı davada tarafından yazılan özeti sunduklarında avukatların dava dosyası ve içeriği hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak “kötü niyet” sergilediklerini söyledi.

5 BİN DOLAR PARA CEZASI

Castel, Hem LoDuca hem de Schwartz'ın bağlı olduğu hukuk firmalarına 5 bin dolar para cezası ödemelerini emretti. Ayrıca, sahte davanın yazarı olarak yanlış bir şekilde tanımlanan her yargıca yaptırımla ilgili kararları bildirmelerini hükmetti.

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"AVUKATLAR HUKUK ANSİKLOPEDİLERİNDEN YARDIM ALIR"

Yargıç kararında " sunumlarını araştırırken ve hazırlarken, iyi avukatlar genç avukatlardan, hukuk öğrencilerinden, sözleşmeli avukatlardan, hukuk ansiklopedilerinden uygun şekilde yardım alır" diye yazdı.

"SAHTE DAVALARI GERÇEKMİŞ GİBİ SUNDULAR"

Castel, "Eğer ikili hatalarını itiraf etselerdi, şu anki durum oldukça farklı görünürdü. Ancak bunun yerine yapay zekanın yarattığı sahte davaları ve görüşleri gerçekmiş gibi sundular." dedi

Ayrıca yargıç, "Teknolojik gelişmeler sıradan ve yardım için bir yapay zeka aracı kullanmanın doğası gereği yanlış olan hiçbir tarafı yok. Ancak mevcut kurallar, avukatlara beyanlarının doğruluğunu sağlamak için bir eşik bekçisi rolü yüklüyor." dedi.

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