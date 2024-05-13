Avustralya mahkemesi kilise saldırısının videolarını X'te engelleyen kararı kaldırdı

Avustralya'da Federal Mahkeme, Sydney'de bir kilisede psikoposa gerçekleşen bıçaklı saldırının görüntülerini Elon Musk'ın sahibi olduğu X yani eski adıyla Twitter'da engellenmesini sağlayan tedbiri uzatma teklifini reddetti. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın platform üzerinde videoyu küresel olarak engellemek istememesi üzerine Avustralya Başbakanı Anthony Albanase, Musk'ı "Kibirli bir milyarder" olarak nitelendirmişti.

Avustralya mahkemesi kilise saldırısının videolarını X'te engelleyen kararı kaldırdı

mahkemesi, Sydney'de gerçekleşen kilise saldırısının Elon Musk'ın sahibi olduğu X/'ıın videoları engellemesi için tedbiri uzatma teklifini reddetti.

Reuters'ın haberine göre, Federal Mahkeme yargıcı Geoffrey Kennett, geçen ay verilen tedbir kararının uzatılması için yapılan başvurunun reddedildiğini söyledi.

Yargıç kısa bir duruşma sırasında kararın gerekçelerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.

"KİBİRLİ MİLYARDER" 

Başbakanı Anthony Albanese, videoyu kendi platformunda engellemeye yönelik itirazlarının ardından Elon Musk'ı "Kibirli bir milyarder" olarak nitelendirmişti. 

SANSÜR OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Musk, düzenleyici emri eleştiren ve sansür olarak nitelendiren bazı paylaşımlarda bulunmuş, Meta gibi diğer platformlar ise talep edildiğinde içeriği kaldırmıştı.

Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi

Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi

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'nın en yüksek ikinci mahkemesi olan Federal Mahkeme geçtiğimiz ay, e-Güvenlik Komiseri'nin, eski adı olan X'ten, piskoposun 15 Nisan'da Sydney'de vaazının ortasında bıçaklandığı görüntüleri içeren 65 paylaşımı kaldırmasını isteyen emrini, açık şiddet içerdiği gerekçesiyle onaylamıştı.

X PAYLAŞIMLARI KÜRESEL OLARAK KALDIRMAYI REDDETMİŞTİ

Avustralyalı kullanıcıların paylaşımları görüntülemesi engellendi ancak X, bir ülkenin kurallarının interneti kontrol etmemesi gerektiği gerekçesiyle paylaşımları küresel olarak kaldırmayı reddetmişti.

"NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ VPN KULLANIYOR"

Düzenleyici kurum geçen hafta mahkemeye, X'in önerdiği çözüm olan Avustralyalıların coğrafi olarak engellenmesinin etkisiz olduğunu çünkü nüfusun dörtte birinin VPN kullandığını söyledi.

Başbakan Albanese geçtiğimiz günlerde merkez sol hükümeti sosyal medyanın olumsuz etkilerini incelemek üzere bir parlamento soruşturması açacağını duyurmuş ve Avustralyalıların internette gördükleri üzerinde önemli bir kontrole sahip olduğunu ancak neredeyse hiç denetlenmediğini söylemişti.

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