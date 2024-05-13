Avustralya mahkemesi kilise saldırısının videolarını X'te engelleyen kararı kaldırdı

Musk, düzenleyici emri eleştiren ve sansür olarak nitelendiren bazı paylaşımlarda bulunmuş, Meta gibi diğer platformlar ise talep edildiğinde içeriği kaldırmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, videoyu kendi platformunda engellemeye yönelik itirazlarının ardından Elon Musk'ı "Kibirli bir milyarder" olarak nitelendirmişti.

Yargıç kısa bir duruşma sırasında kararın gerekçelerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Federal Mahkeme yargıcı Geoffrey Kennett, geçen ay verilen tedbir kararının uzatılması için yapılan başvurunun reddedildiğini söyledi.

Avustralya mahkemesi, Sydney'de gerçekleşen kilise saldırısının Elon Musk'ın sahibi olduğu X/ Twitter 'ıın videoları engellemesi için tedbiri uzatma teklifini reddetti.

Avustralya'nın en yüksek ikinci mahkemesi olan Federal Mahkeme geçtiğimiz ay, e-Güvenlik Komiseri'nin, eski adı Twitter olan X'ten, piskoposun 15 Nisan'da Sydney'de vaazının ortasında bıçaklandığı görüntüleri içeren 65 paylaşımı kaldırmasını isteyen emrini, açık şiddet içerdiği gerekçesiyle onaylamıştı.

X PAYLAŞIMLARI KÜRESEL OLARAK KALDIRMAYI REDDETMİŞTİ



Avustralyalı kullanıcıların paylaşımları görüntülemesi engellendi ancak X, bir ülkenin kurallarının interneti kontrol etmemesi gerektiği gerekçesiyle paylaşımları küresel olarak kaldırmayı reddetmişti.

"NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ VPN KULLANIYOR"



Düzenleyici kurum geçen hafta mahkemeye, X'in önerdiği çözüm olan Avustralyalıların coğrafi olarak engellenmesinin etkisiz olduğunu çünkü nüfusun dörtte birinin VPN kullandığını söyledi.



Başbakan Albanese geçtiğimiz günlerde merkez sol hükümeti sosyal medyanın olumsuz etkilerini incelemek üzere bir parlamento soruşturması açacağını duyurmuş ve Avustralyalıların internette gördükleri üzerinde önemli bir kontrole sahip olduğunu ancak neredeyse hiç denetlenmediğini söylemişti.