Avustralya siber saldırılarda Rusya'yı işaret etti

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Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, Medibank'a yapılan saldırı için dünya çapındaki diğer büyük ihlallerden sorumlu tutulan, bir siber grubu suçladı.



Kershaw, AFP'nin hangi kişilerin sorumlu olduğunu bildiğini ancak şu anda isimlerini vermeyeceğini söyledi.



Cuma günkü kısa bir basın toplantısında, "Suçlular için sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve dahası, AFP'nin denizaşırı suçluları adalet sistemiyle yüzleşmek üzere Avustralya'ya geri getirme konusunda bazı önemli çalışmaları var" dedi.



Kershaw, AFP'nin Rus kolluk kuvvetleriyle bireyler hakkında görüşeceğini söyledi.



Rusya'nın büyükelçiliği, saldırıyla ilgili olarak Avustralya hükümetiyle iletişim halinde olup olmadığı sorularına yanıt vermedi.