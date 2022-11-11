 Avustralya siber saldırılarda Rusya'yı işaret etti - Son Dakika Teknoloji Haberleri | NTV Haber

Avustralya siber saldırılarda Rusya'yı işaret etti

Avustralya Federal Polisi, sigorta şirketi Medibank'a yapılan yaklaşık 10 milyon mevcut ve eski müşterilerin bilgilerini ele geçiren siber saldırının arkasında Rusya merkezli bilgisayar korsanları olduğunu söyledi.

Avustralya siber saldırılarda Rusya'yı işaret etti

İlişkili Haberler

Avustralya'nın sağlık verileri Dark Web'e sızdırıldı

'nın sağlık verileri Dark Web'e sızdırıldı

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, Medibank'a yapılan için dünya çapındaki diğer büyük ihlallerden sorumlu tutulan, bir siber grubu suçladı.

Kershaw, AFP'nin hangi kişilerin sorumlu olduğunu bildiğini ancak şu anda isimlerini vermeyeceğini söyledi.

Cuma günkü kısa bir basın toplantısında, "Suçlular için sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve dahası, AFP'nin denizaşırı suçluları adalet sistemiyle yüzleşmek üzere Avustralya'ya geri getirme konusunda bazı önemli çalışmaları var" dedi.

Kershaw, AFP'nin Rus kolluk kuvvetleriyle bireyler hakkında görüşeceğini söyledi.

Rusya'nın büyükelçiliği, saldırıyla ilgili olarak Avustralya hükümetiyle iletişim halinde olup olmadığı sorularına yanıt vermedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...