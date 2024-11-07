Avustralya, sosyal medyaya 16 yaş sınırı koymayı planlıyor

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor.

Avustralya, sosyal medyaya 16 yaş sınırı koymayı planlıyor

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına verilecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.

Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

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