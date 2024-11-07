Avustralya, sosyal medyaya 16 yaş sınırı koymayı planlıyor

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.



Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.



Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.



Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.



Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.



Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.