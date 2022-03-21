Avustralya teknoloji şirketlerinden yanlış bilgi verilerini isteyecek

Avustralya'nın resmi kurumu İletişim ve Medya Otoritesi (ACMA) internet devlerini sıkıştıracak bir karar aldı.

Kurum şirketlerden yanlış bilgi ve dezenformasyon konusunda attığı adımların verilerini isteyecek. Hazırlanan tasarının 2022 yılı içerisinde meclise gelmesi ve onaylanması bekleniyor.

Eğer şirketler işbirliğine yanaşmazsa zorlayıcı kodlar sistemlerine yerleştirilebilecek.

Son yıllarda internetin en büyük sorunlarından biri olarak görülen zarar verme amaçlı yanlış ve/ya yalan bilgiyle mücadelenin sağlanması hedefleniyor.

DAHA FAZLA SORUMLULUK TALEBİ

Corona virüs salgını yanıltıcı bilgiler konusunda hükümetlerin adım atmasını sağladı. Avustralya'nın kendi raporlarına göre pandemi döneminde her dördü yetişkinden dördü salgına ilişkin yanıltıcı veya yalan söylemlere maruz kaldı. Kurumun incelemesinde her dört Avustralyalıdan üçünün internet şirketlerinden daha fazla çaba istediği ortaya çıktı.

Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Avrupa Birliği otoritelerini de harekete geçirmişti. Rus devleti destekli medyadan yayılan yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek için birçok yaptırım uygulandı.

Youtube, Facebook gibi sosyal kanallar Rus içeriklerini kısıtlama kararı aldı.

Avustralya İletişim Bakanı Paul Fletcher, "Dijital platformlar, zararlı ve yanıltıcı içeriklere ilişkin sorumluluk almalı ve harekete geçmeli" dedi.

ACMA'nın raporunda çıkan bir diğer bulgu ise Avustralyalılar yalan içeriğe en fazla Facebook ve Twitter'da maruz kalıyor.

Avustralya'da Facebook, Google, Twitter ve TikTok gibi devleri temsil eden DIGI ise önlemleri desteklediğini açıkladı.