Avustralya'da sosyal medya düzenlemesi: Güvenlik zorunluluğu olacak

Avustralya İletişim Bakanlığı’ndan, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni yasa tasarısıyla, söz konusu platformların, kullanıcılarını güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma zorunluluğu olacağı kaydedildi.



İletişim Bakanı Michelle Rowland, “Bu kararla, çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir” dedi.

SOSYAL MEDYADA 16 YAŞ SINIRI

Avustralya hükümeti, geçitiğimiz günlerde çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, aşırı sosyal medya kullanımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki risklerine değinerek, erkek çocukları hedef alan kadın düşmanı içeriklere de dikkat çekmişti.

