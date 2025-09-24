Avustralya’da sosyal medya yasağı büyüyor: WhatsApp ve Twitch de listede

Avustralya, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımını sınırlayan dünyadaki ilk ülke olmuştu. Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi dev platformlar halihazırda yasağa dâhildi. Şimdi ise kapsam genişletiliyor.



16 YENİ PLATFORM İNCELEME ALTINDA

Ülkenin eSafety Komiseri Julie Inman Grant, WhatsApp, Reddit, Twitch, Roblox, Pinterest, Lego Play, Kick ve Steam dâhil 16 şirkete yazı göndererek yasağa girip girmediklerini “kendilerinin değerlendirmesini” istedi.



PLATFORMLARA SAVUNMA HAKKI

Şirketler, yasağın dışında tutulmaları gerektiğini düşünüyorsa gerekçelerini sunmak zorunda. Inman Grant, bazı durumların açık olduğunu ama hepsine adil bir süreç tanınacağını söyledi.



Yetkililer ayrıca, ilk etapta en çok kullanıcıya sahip olan ve zarar riskinin daha yüksek görüldüğü platformlara odaklanacaklarını belirtti.