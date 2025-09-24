Avustralya’da sosyal medya yasağı büyüyor: WhatsApp ve Twitch de listede
Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara yönelik sosyal medya yasağına, büyük sosyal medya platformları da dahil edildi.
Avustralya, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımını sınırlayan dünyadaki ilk ülke olmuştu. Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi dev platformlar halihazırda yasağa dâhildi. Şimdi ise kapsam genişletiliyor.
16 YENİ PLATFORM İNCELEME ALTINDA
Ülkenin eSafety Komiseri Julie Inman Grant, WhatsApp, Reddit, Twitch, Roblox, Pinterest, Lego Play, Kick ve Steam dâhil 16 şirkete yazı göndererek yasağa girip girmediklerini “kendilerinin değerlendirmesini” istedi.
PLATFORMLARA SAVUNMA HAKKI
Şirketler, yasağın dışında tutulmaları gerektiğini düşünüyorsa gerekçelerini sunmak zorunda. Inman Grant, bazı durumların açık olduğunu ama hepsine adil bir süreç tanınacağını söyledi.
Yetkililer ayrıca, ilk etapta en çok kullanıcıya sahip olan ve zarar riskinin daha yüksek görüldüğü platformlara odaklanacaklarını belirtti.
