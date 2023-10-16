Avustralya'da Twitter'a istismarla mücadele cezası

Açıklamada, X'in soruşturmadaki "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi bir dizi önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" ifade edildi.



Soruşturmada Komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şirketin cezayı ödemek için 28 gününün olduğu aksi takdirde günlük 700 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, komisyonun çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardığı bildirildi.