Avustralya'da yaş sınırlaması, sosyal medya kullanamayacaklar

Sosyal medyadaki yaş sınırlaması dünya genelinde tartışılmaya devam ederken kısıtlamaya ilişkin en büyük adımlardan biri Avustralya'dan geldi. Avustralya hükümeti 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşından küçük kullanıcılara sosyal medyayı yasaklayacak.

Avustralya hükümetinin bu adımıyla yüz binlerce gencin etkilenmesi bekleniyor. Instagram'da 13-15 yaş aralığındaki yaklaşık 350 bin Avustralyalı kullanıcı olduğu bildiriliyor. Getirilecek olan sosyal medya sınırlamasının nasıl uygulanacağı ise merak konusu.

KULLANICILAR YAŞINI KANITLAYACAK

Avustralyalı gençler sosyal medya platformlarına giriş ve kayıt işlemlerinde yaşını ispat etmek zorunda olacak.

Her Avustralyalının yaşını ispat etmesi gerekmeyecek, sadece yasağı ihlal ettiğinden şüphelenilenlerin yaşını ispat etmesi gerekecek.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DA SORUMLU OLACAK

Sosyal medya platformları 16 yaşından küçük kullanıcıları tespit etmek konusunda Avustralya hükümeti tarafından sorumlu tutulacak.

Facebook'un ana şirketi Meta, hesap oluşturma sırasında verilen yaş gibi bilgilere dayanarak hesapları devre dışı bırakmaya başladı.

Meta şirketi devre dışı bırakılan hesaplar hakkında kullanıcılarına görüntülü kanıtlama veya resmi kimliklerini göstererek doğrulama yapılabileceğini açıkladı.

HANGİ UYGULAMALAR YASAK KAPSAMINDA ?

Sosyal medya kısıtlamasına dahil olacak platformlar tartışılmaya devam ediyor. Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok'un yanı sıra Kick ve Twitch gibi yayın platformları da kapsam dahilinde.

Bu uygulamaların yanı sıra çevrimiçi ders içeriklerinin izlenebilmesi adına YouTube'un muaf tutulmasına yönelik öneriler vardı. Ancak bu önerilere rağmen YouTube da kısıtlamaya tabi tutuldu.

PLATFORMLARA 32 MİLYON DOLARLIK CEZA

Avustralya hükümeti, getirilen kısıtlamanın başarı oranının yüzde yüz olmayacağını belirtiyor. Gençlerin sahte kimlik veya yapay zeka yardımıyla yaşlarını büyüttükleri fotoğraflar kullanması bekleniyor. Platformların bu durumların önüne geçmek için kendi yöntemlerini geliştirmeleri bekleniyor.

Ancak platformlar, uyum sağlamak için "makul adımlar" atmadıkları takdirde 32 milyon dolarlık para cezası tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Makul adım olarak adlandırılan adımların ne olduğu nasıl yorumlanması gerektiği gibi konular belirsizliğini koruyor.

EBEVYNLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyanın zararlarından çocuklarını korumak isteyen anne babaların olduğu kadar sosyal medyanın değerli beceriler kazandırdığını düşünen anne babalar da var.

Çocuğu sosyal medyada yaşadığı zorbalıkların ardından intihar eden Mia, AFP'ye konuştu. Planlanan yasa bir yıl önce yürürlüğe girseydi oğlunun hala yanında olabileceğini belirten acılı anne yasayı desteklediğini belirtti.

"Ollie internette zorbalığa uğruyordu ve Tiktok, Snapchat ve Youtube gibi uygulamalar ona yeme bozukluğunu körükleyen içerikler gösteriyordu." diyen acılı anne sosyal medya platformlarının ne tür etkileri olacağını anlayamadığını oğlunu koruyamadığını belirtti.

Avustralya'daki bir diğer görüş ise sosyal medyanın pek çok genç için kimlik oluşturma ve maddi kazanç sağlama açısından imkan sağladığı düşünülmesidir.

12 yaşındaki Ava Chanel Jones, Instagram'ı dans içerikleri, modellik ve marka reklamları yapmak için kullanıyor. Bu hobiye pandemi sırasında annesi Zoe'nin yardımıyla başladı.

Takipçi sayısı 11 bin 400'ün üzerine çıktı ve bu sayı Meta'dan aylık gelir elde etmesine, markalardan ücretsiz ürünler almasına ve hatta kendi giyim markasını çıkarmasına yetecek kadar yeterli.

Zoe, "Ben onun ebeveyniyim. Sosyal medyada olduğunda onu en iyi şekilde korumak benim sorumluluğum." dedi. Kızıyla gurur duyduğunu belirtti. Hesabın devam edebilmesi umuduyla bazı ayarlarını değiştirdiğini belirtti.

Avustralya halkı yeni yasanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Tüm dünyada tartışma konusu olan sosyal medya sınırlaması konusunda diğer hükümetlerin de adım atması bekleniyor.