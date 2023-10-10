Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nde yeni bir kaya balığı türü keşfedildi

Araştırma yazarlarından deniz biyoloğu Chris Dudgeon, yaptığı açıklamada, "Büyük Set Resifi'nde, daha önce hiçbir yerde kaydı olmayan bir balık keşfetmeyeli uzun zaman olmuştu. Resifin sığlıklarında, yeni bir balık türü bulmak benzersiz bir şey." ifadelerini kullandı.



Araştırmanın detaylarına "Journal of the Ocean Science Foundation" dergisinde yer verildi.