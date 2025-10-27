Avustralya'dan Microsoft’a fiyat artışı davası

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), teknoloji devi Microsoft’a, Microsoft 365 yazılımını yapay zeka aracı Copilot ile paketleyerek kullanıcıları daha yüksek ücretli abonelik planlarına yönlendirdiği gerekçesiyle dava açtı.

Kuruma göre şirket, yaklaşık 2,7 milyon müşteriye, Ekim 2024 itibarıyla Copilot içeren yeni planlara geçmeleri gerektiği izlenimini verdi.



FİYAT ARTIŞI YÜZDE 45'E KADAR ÇIKTI

Copilot’un eklenmesinin ardından Microsoft 365 kişisel planı yüzde 45 artışla 159 Avustralya dolarına, aile planı ise yüzde 29 artışla 179 Avustralya dolarına yükseldi.

Reuters'ın haberine göre, ACCC, Microsoft’un daha ucuz, Copilot’suz “klasik” planın hâlâ mevcut olduğunu kullanıcılara açıkça belirtmediğini savunuyor.



"KULLANICILAR İPTAL SÜRECİNE GİRİNCE FARK ETTİ"

Düzenleyici kurum, daha ucuz plan seçeneğinin yalnızca kullanıcılar aboneliklerini iptal etmeye çalıştığında göründüğünü belirtti.

Bu durumun, tüketicileri yanlış yönlendirme ve önemli bilgileri gizleme yoluyla Avustralya tüketici yasalarını ihlal ettiği öne sürülüyor.



MICROSOFT'TAN İNCELEME AÇIKLAMASI

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin gönderilen e-postada, ACCC’nin iddialarının ayrıntılı şekilde incelendiğini ifade etti.

Şirketin, fiyat artışı hakkında yalnızca “bir sonraki otomatik yenilemede geçerli olacağına” dair bilgilendirme yaptığı; daha ucuz alternatiften hiç bahsetmediği iddia ediliyor.



YÜKSEK CEZA TALEBİ

ACCC, Microsoft Australia Pty Ltd ve Microsoft Corp. aleyhine; ceza, tazminat, ihtiyati tedbir ve masraf talebinde bulundu.

Avustralya yasalarına göre, ihlalin niteliğine bağlı olarak şirketlere 50 milyon Avustralya dolarına kadar veya gelirin yüzde 30’una denk gelen cezalar uygulanabiliyor.

ACCC, “Ceza miktarını belirlemek mahkemenin takdirindedir,” açıklamasında bulundu.