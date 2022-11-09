Avustralya'nın sağlık verileri Dark Web'e sızdırıldı

Medibank, hackerların fidye talebinin reddedilmesinin ardından bir grup müşteri verilerinin bugün bir "dark web forumu"nda paylaşıldığını duyurdu.



Veriler arasından isimler, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve sağlık verilerinin bulunduğu bilgisi verildi.



Müşteri verilerinin "yaramazlar" ve "iyiler" başlıklarıyla paylaşıldığı; "yaramazlar" başlığı altındaki bazı kişilerin alkol/uyuşturucu bağımlısı veya HIV'le enfekte olan kişiler olduğu açıklandı.



Medibank'ın, Avustralya'nın en büyük özel sağlık sigortası şirketi olması nedeniyle önemli kişilerin bilgilerine sahip olabileceği belirtiliyor.



Başbakan Anthony Albanese de kendisinin Medibank'ın müşterisi olduğunu açıklamıştı.



Saldırının arkasında kimin olduğu henüz kamuoyuna duyurulmadı.