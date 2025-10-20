AWS arızalandı, uygulamalar çalışmamaya başladı
Amazon Web Services, binlerce kişinin sorun bildirmesiyle hizmet kesintisi yaşıyor.
Amazon Web Services, pazartesi sabahı diğer platformlardaki hizmetleri de etkileyen yaygın bir kesinti yaşadı.
Amazon.com, AWS sağlık panosunda, "ABD-DOĞU-1 Bölgesi'ndeki birden fazla AWS Hizmeti için hata oranlarında ve gecikmelerde artış olduğunu doğrulayabiliriz." dedi . Kullanıcı şikayetleri, Londra saatiyle 07:30'dan hemen sonra artmaya başladı ve Down Detector'dan alınan veriler binlerce kullanıcı bildirimini gösteriyor.
Yapay zeka şirketi Perplexity, AWS hizmetindeki kesintinin " web sitesinin istikrarını etkilediğini" söyledi.
Amazon'un bir temsilcisi yorum talebine hemen yanıt vermedi.
