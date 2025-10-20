AWS arızalandı, uygulamalar çalışmamaya başladı

Amazon Web Services, pazartesi sabahı diğer platformlardaki hizmetleri de etkileyen yaygın bir kesinti yaşadı.



Amazon.com, AWS sağlık panosunda, "ABD-DOĞU-1 Bölgesi'ndeki birden fazla AWS Hizmeti için hata oranlarında ve gecikmelerde artış olduğunu doğrulayabiliriz." dedi . Kullanıcı şikayetleri, Londra saatiyle 07:30'dan hemen sonra artmaya başladı ve Down Detector'dan alınan veriler binlerce kullanıcı bildirimini gösteriyor.



Yapay zeka şirketi Perplexity, AWS hizmetindeki kesintinin " web sitesinin istikrarını etkilediğini" söyledi.



Amazon'un bir temsilcisi yorum talebine hemen yanıt vermedi.