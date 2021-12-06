Axie Infinity (AVAX) kaç dolar olur? Potansiyeli olan altcoin en başından nasıl keşfedilir?

Kripto para birimi, sürekli değişen çevresi ve teknolojik atılımları sayesinde hızla büyüyen bir sektördür.

Metaworlds ve dijital evrenler kripto para biriminin bir sonraki büyük atılımı gibi görünüyor. Bugün ise iki kripto para birimi inceliyoruz: HUH Token ve Axie Infinity.

Venezuela şu anda 2,40 dolar civarında aylık asgari maaşı ve dünyanın en yüksek enflasyon oranıyla resesyonun sekizinci yılında. Bu nedenle insanlar ailelerini geçimlerini ve masraflarını karşılamak için başka araçlar bulmak zorunda kalmaktalar. Bu durum, Pokemon'dan esinlenen ancak kripto para ödülleri veren video oyunu olan Axie'nin geçen yıl boyunca Güney Amerika'da neden popülerlik kazandığını açıklıyor. Oyunun popülaritesi nedeniyle, yetkililer kullanıcıların gelirlerinden vergi almayı bile düşündüler.

Axe Infinity'nin sahibi Sky Mavis'e göre, Axie'nin dünya çapında 2,5 milyondan fazla günlük oyuncusu var. Venezuela'nın zor ekonomik durumu göz önüne alındığında, Axie Infinity'nin yerlile-rin oyun yoluyla para kazanmalarına izin verme stratejisi, ülkenin hiperenflasyonuyla mücadele etmek için düşük ücretli mesleklere tabi olan vatandaşlara çekici bir alternatif sunuyor.

Axie Infinity, itibari para ile değiştirilebilen iki yardımcı token sunar: SLP ve AXS. Oyuncuların çoğu, Axie (oyundaki evcil hayvanın genel ismi) yetiştirmek için gerekli olan SLP’yi biriktirerek para kazanıyor. CoinGecko'ya göre, SLP'nin fiyatı Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek fiyatı olan yaklaşık 40 sente ulaştı ve o zamandan beri yüzde 83'lük bir düşüşle yaklaşık 7 sente geriledi. Bununla birlikte, birçok Venezuelalı, günlük yaşamlarında önemli ölçüde daha büyük risklerle karşı karşıya kaldıkları için bu tür bir oynaklığı önemsiz görebilir. Risk, hükümet tarafından kasıtlı olarak çökertilmiş ve gerçekçi bir iyileşme belirtisi göstermeyen ekonominin pençesine daha fazla düşme potansiyeli olmasıdır.

Filipinler ve Venezuela dışında Axie Infinity, Brezilya ve Vietnam gibi diğer gelişmekte olan ülkele-rin sakinleri için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Axie'nin kurucu ortağı Larsen, oyunun ilk topluluğunun çoğunlukla kriptoya sahip Batı dünyasından oyunculardan oluştuğunu söyledi. Axie Infinity'nin 2.8 milyonluk küresel oyuncu tabanı, kripto para birimi biçimindeki parasal teşviklerin oyun işini ne kadar hızlı değiştirebileceğini gösteriyor. HUH Token ise yeni kripto para birimidir.



YÜKSELİŞE GEÇMEDEN KEŞFEDİN: HUH TOKEN



HUH Token'ın 6 Aralık'ta piyasaya sürüldü. Benimsediği değerler Safemoon ve Axie Infinity tarafından takip edilen topluluk liderliğindeki değerlerle benzerlik gösteriyor. Bu yenilikler arasında HUH Token'ın yönlendirme sistemi; kullanıcıların iki farklı bağımsız gelir akışı üretmelerini sağlayan nesil-sel zenginlik yaratmaya yönelik yeni ve yenilikçi bir yaklaşım.

HUH Token Metaverse gibi birkaç harika potansiyele sahiptir. Hem bir meme coin olması hem de bir yardımcı kripto para birimi olması, kripto dünyasının bir sonraki önemli atılımı olabilir. Shiba Inu ve Dogecoin gibi tanınmış kripto para birimleriyle rekabet edecek. Rekabet ne olursa olsun, kripto para biriminin sürekli değişen ortamı, uyum sağlamasına ve engellerin çoğunu aşmasına izin verir. HUH Token gibi ne kadar çok yenilik ve yeni para birimi oluşturulursa, merkezi olmayan finans dünyası o kadar çeşitli ve istikrarlı hale gelir ve bu da tüm yatırımcılar için olumlu bir gelişme olarak görülebilir.



İnternet sitesi: https://huh.social



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