Ay görevi yarıda kaldı! Athena yan yattı

Intuitive Machines, Ay keşifleri için heyecan verici adımlar atmaya devam ederken, ikinci iniş görevinde önemli zorluklarla karşılaştı.

Şirketin Athena isimli Ay iniş aracı, güney kutbunda zorlu bir araziye iniş yaparken devrilerek görevini tamamlama şansını kaybetti.

Bu olay, uzay keşiflerinde özel sektörün karşılaştığı teknik ve çevresel zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.



Görevin Ne Kadarı Başarılı Oldu?



Athena, iniş sırasında hedeflenen bölgenin yaklaşık 400 metre uzağındaki bir kraterin içine düştü. Bu durum, güneş panellerinin yönünü olumsuz etkiledi ve aracın pillerinin yeniden şarj edilememesine yol açtı. Özellikle Ay'ın güney kutbunda yer alan bu bölgenin aşırı soğuk olması, aracın işlevselliğini hızla kaybetmesine neden oldu.



Buna rağmen Athena, iniş öncesi ve sonrasında bazı bilimsel başarılar elde etti. Görev kapsamında NASA’nın buz arama sondaj deneyi tamamlandı. Aynı zamanda kaydedilen veirler, Ay’ın güney kutbundaki arazinin fiziksel yapısına dair yeni bilgiler sağladı.



Ay Görevinin Zorlukları



Ay yüzeyindeki keşifler, dünya dışı zorlu koşullar nedeniyle yüksek bir teknik beceri ve dikkat gerektiriyor. Athena'nın devrilmesi, hem iniş sırasında arazi koşullarının önemini hem de aracın dayanıklılık gereksinimlerini vurguluyor.

Özellikle kraterler, uzay araçları için beklenmedik tehditler oluşturuyor. Aynı zamanda Ay’daki çok düşük sıcaklıkların, batarya şarjını engellediği görüldü.



Bu deneyimler, gelecekteki Ay görevlerinin daha dayanıklı ve çevresel koşullara uygun teknolojilerle donatılması gerektiğini gösteriyor.



Intuitive Machines’in 22 Şubat 2024’te gerçekleştirdiği ilk Ay görevi de başarılı kabul edilmesine rağmen yarıda kalmıştı. Şirketin Odysseus isimli uzay aracı, Ay’ın yüzeyine indikten sonra 7 gün boyunca çalışmış ancak devamında aşırı soğuk nedeniyle elektronik sistemleri durmuştu. Yine de özel bir şirket tarafından yapılan ilk başarılı Ay inişini gerçekleştiren Odysseus, şirkete gelecek görevler için büyük umut vermişti.



Öğrenme Fırsatı



Intuitive Machines, Athena'nın karşılaştığı sorunlardan elde edilen bilgileri, gelecekteki görevler için bir öğrenim fırsatı olarak değerlendireceğini belirtti. Şirket, teknolojik yeniliklerle görev başarı oranını artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda daha gelişmiş navigasyon ve iniş sistemleri üzerine çalışılacağı, çevresel faktörlere daha dayanıklı araçların tasarlanacağı vurgulandı.