Ay taşı örnekleri lazerle öğütülecek: 4,5 milyar yıllık yolculuk başlıyor

Yaklaşık 50 yıl sonra Dünya'ya getirilen ilk Ay taşı örnekleri Çin'den ödünç olarak İngiltere'ye ulaştı.

Minik toz taneleri şu anda Milton Keynes'teki yüksek güvenlikli bir tesiste bir kasanın içinde kilitli tutuluyor. BBC'nin haberine göre Profesör Mahesh Anand, "altın tozundan daha değerli" olarak tanımladığı bu son derece nadir malzemeyi İngiltere'de ödünç alan tek bilim insanı.

Anand, “Dünyada hiç kimsenin Çin'deki örneklere erişimi yoktu, dolayısıyla bu büyük bir onur ve büyük bir ayrıcalık” dedi.

Prof. Anand'ın ekibi, tozu lazerle öğütüp parçaladıktan sonra, Ay'ın nasıl oluştuğu ve Dünya gezegeninin ilk yıllarıyla ilgili temel soruları yanıtlamayı umuyor.

Toz taneciklerinin içinde, bilim insanlarının Ay'ın 4,5 milyar yıl önce Dünya'nın Mars büyüklüğünde bir gezegene çarpması sonucu ortaya çıkan enkazdan oluştuğu teorisini destekleyecek kanıtlar bulunabilir.

ROBOTİK KOLLA TOPLANDI

Çin bu taşları 2020 yılında Chang'e 5 uzay görevinde Mons Rümker adlı volkanik bir bölgeye indiğinde topladı.

Robotik bir kol, toprağı delerek 2 kilometre malzeme topladı ve bu malzeme İç Moğolistan'a inen bir kapsülle Dünya'ya geri getirildi.

Bu, 1976'daki bir Sovyet görevinden bu yana ilk başarılı Ay örneklemesi oldu ve Çin'i yeni uzay yarışında lider konuma getirdi.

Şimdi, uzay bilimcileri arasındaki uzun bir küresel işbirliği geleneğini takip eden Çin, ilk kez yedi uluslararası araştırmacıya yeni keşifler yapmaları için numune verdi.

Minik şişeler Prof Anand'a geçen hafta Pekin'de Rusya, Japonya, Pakistan ve Avrupa'dan meslektaşlarıyla bir araya geldiği görkemli bir törenle teslim edildi.

Anand, “Neredeyse paralel bir evren gibiydi ve Çin uzay programlarına yaptıkları yatırım açısından bizden çok ileride” dedi. Düşünebildiği en güvenli yer olan el bagajındaki değerli kargosuyla İngiltere'ye döndü.

