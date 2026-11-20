ABD ve Çin, önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine astronot göndermeyi ve burada uzun süreli üsler kurmayı planlıyor. Uzmanlara göre Ay'da görev yapacak insanları sürdürülebilir şekilde beslemek için yerel gıda üretimi kritik önem taşıyor. Çünkü ihtiyaç duyulan tüm gıdanın Dünya'dan taşınması pek mümkün görülmüyor.

Bu nedenle bilim insanları, Ay yüzeyinde kurulması planlanan üslerde görev yapacak astronotları besleyebilmek için, simüle edilmiş Ay toprağında güvenli ve besleyici patatesler yetiştirmeyi başardı.

Araştırmacılar Ay toprağını taklit eden toprağa organik madde ekledi ve patateslerin Dünya'daki kadar iyi büyüdüğünü tespit etti.

NASA destekli çalışmada, erken olgunlaşan, kırmızı kabuklu ve beyaz etli "Modoc" adlı patates çeşidi kullanıldı.

MAKSİMUM KALORİ

Araştırmanın lideri olan Oregon State Üniversitesi bitki biyoloğu Aymeric Goyer, npj Microgravity dergisinde yayımlanan çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Patatesler birçok ürüne kıyasla birim arazi başına daha fazla kalori sağlıyor" dedi. Goyer, "Besleyicidirler. Muzu geride bırakacak düzeyde potasyum içerirler, C vitamini açısından zengindirler, kaliteli protein sağlarlar ve yüksek tokluk indeksine sahiptirler." diye konuştu.