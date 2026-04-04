Ay yolculuğunda yaşam nasıl? "Uzayda kamp yapmak gibi"

NASA’nın Artemis II göreviyle Ay’a doğru ilerleyen Orion kapsülündeki dört astronot, tarihe geçecek bir yolculuk yaparken aynı zamanda gündelik hayatın sıradan sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyor.

Yaklaşık iki minibüs büyüklüğündeki dar bir alanda yaşayan ekip, hem bilimsel görevlerini yerine getiriyor hem de uzayda yaşamın pratik zorluklarını deneyimliyor.

“UZAYDA KAMP YAPMAK GİBİ”

Görev uzmanı Christina Koch, 10 günlük yolculuğu “bir kamp gezisine hazırlanmak gibi” olarak tanımladı.

Kapsülde 58 tortilla, 43 bardak kahve, barbekü et ve beş farklı acı sos bulunuyor. Ancak en dikkat çeken detaylardan biri, uzay aracındaki tek tuvalet oldu.

TUVALET KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Derin uzay görevlerinde ilk kez gerçek bir tuvaletin kullanıldığı Orion’da, sistemde yaşanan bir sorun kısa sürede giderildi. Koch, bu durumu esprili bir şekilde “uzay tesisatçısıyım” diyerek anlattı.

Astronotlara göre tuvalet, kapsüldeki en önemli ekipmanlardan biri. Küçük bir kabinde bulunan sistemin oldukça gürültülü olduğu ve kullanım sırasında kulak koruyucu gerektiği belirtildi.

E-POSTA SORUNU VE TEKNİK DESTEK

Günlük hayatın bir diğer sürprizi ise teknik aksaklıklar oldu. Görev komutanı Reid Wiseman, Microsoft Outlook’ta yaşanan sorunları dile getirdi. Sorun, Houston’daki görev kontrol merkezindeki ekipler tarafından çözüldü.

UYKU DÜZENİ YARASA GİBİ

Astronotlar, görev boyunca düzenli uyku programına uymak zorunda. Uyku tulumlarını kapsül duvarına sabitleyen ekip yerçekimsiz ortamda savrulmadan dinleniyor.

Koch’un kapsülün ortasında baş aşağı uyuduğu ve bunun “yarasa gibi” göründüğü ifade edildi. Wiseman, bu pozisyonun düşünüldüğünden daha rahat olduğunu söyledi.

Mikro yerçekimi ortamında kemik ve kas kaybını önlemek için astronotlar her gün yaklaşık 30 dakika egzersiz yapıyor. “Flywheel” adı verilen cihazla hem kardiyo hem de ağırlık benzeri egzersizler gerçekleştiriliyor.

UZAYDA AKILLI TELEFON DENEYİMİ

NASA’nın yeni uygulamasıyla astronotların akıllı telefon kullanmasına izin verildi. Böylece ekip, yolculuk sırasında fotoğraf ve video çekerek bu anları paylaşabiliyor.

Kanadalı astronot Jeremy Hansen, uzayda süzülmenin kendisine “çocuk gibi hissettirdiğini” söylerken, Victor Glover ise fırlatma anında profesyonel kalmaya çalışsa da içindeki heyecanı bastırmanın zor olduğunu ifade etti.