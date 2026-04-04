Ay yolculuğundan canlı yayın: Yolun yarısı tamamlandı
04.04.2026 05:27
Son Güncelleme: 04.04.2026 05:30
NASA'nın 54 yıl aradan sonra Artemis II göreviyle başlattığı Ay uçuşunda, uzay aracının motoru ateşlendi. Dünya yörüngesinden çıkan astronotlar, Ay'a doğru saatte binlerce kilometre hızla ilerliyor. Yolculuğun her adımı gerçek zamanlı paylaşılıyor.
NASA'nın 10 gün sürecek tarihi Artemis II Ay görevi tüm hızıyla devam ediyor.
4 astronotu taşıyan Orion uzay aracı, “Ay transferi" olarak bilinen yaklaşık 6 dakikalık ana motor ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek Dünya yörüngesini terk etti.
1972’den bu yana ilk kez insanları Dünya yörüngesinin ötesine taşıyan Orion kapsülü, Ay’ın uzak yüzü etrafında dolanıp Dünya’ya geri dönecek yörüngeye girdi.
Uzay boşluğunda ilerleyen kapsülden Dünya'nın yeni görüntüleri paylaşılırken, 3'ü Amerikalı 1'i Kanadalı 4 astronot bir ilke daha imza atarak Dünya ile görüntülü bağlantı gerçekleştirildi.
"YOLUN YARISINI TAMAMLADIK"
NASA'nın sosyal medya hesabından Türkiye saatiyle 5.00'te yapılan paylaşımda Orion Kapsülü ve Ay'ın göründüğü bir fotoğraf şu mesajla yayınlandı: “Bu yazının yayınlandığı sırada Artemis II görevi Ay'a doğru yolculuğunun yaklaşık yarısını tamamlamış durumda. Astronotlar Ay'ın yakınından geçerek yüzeyinin bilimsel gözlemlerini yapacaklar.”
NASA'nın web sitesinden gerçek zamanlı paylaştığı tarihi yolculukta astronotların hedefi ise bu kez Ay’a inmek değil, Ay’ı yeniden "selamlamak". Bu noktadan sonra astronotların Dünya'ya dönmek için motora ihtiyacı yok.
DÖNÜŞ 10 GÜN SONRA
Ay'ın çevresinden dolanan astronotlar, yapılan ince hesaplamalarla fırlatmadan yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya dönecek. İnsanlığın Ay ile yeni randevusu, Büyük Okyanus’a yapılan inişle noktalanacak.
UZAYDAN ÇEKİLMİŞ YENİ DÜNYA GÖRÜNTÜLERİ
NASA, Orion Kapsülü Ay'a doğru yol alırken çekilen Dünya görüntülerini de yayınladı.
Komutan Reid Wiseman tarafından yakalandığı belirtilen görüntülerden ilkinde kapsülün pencerelerinden Dünya'nın görüntüsüne yer verilirken ikincisinde Dünya'nın tam küre hali yer alıyor.