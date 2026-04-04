Ay yolculuğundan canlı yayın: Yolun yarısı tamamlandı

NASA'nın web sitesinden gerçek zamanlı paylaştığı tarihi yolculukta astronotların hedefi ise bu kez Ay’a inmek değil, Ay’ı yeniden "selamlamak". Bu noktadan sonra astronotların Dünya'ya dönmek için motora ihtiyacı yok.

DÖNÜŞ 10 GÜN SONRA

Ay'ın çevresinden dolanan astronotlar, yapılan ince hesaplamalarla fırlatmadan yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya dönecek. İnsanlığın Ay ile yeni randevusu, Büyük Okyanus’a yapılan inişle noktalanacak.

UZAYDAN ÇEKİLMİŞ YENİ DÜNYA GÖRÜNTÜLERİ

NASA, Orion Kapsülü Ay'a doğru yol alırken çekilen Dünya görüntülerini de yayınladı.

Komutan Reid Wiseman tarafından yakalandığı belirtilen görüntülerden ilkinde kapsülün pencerelerinden Dünya'nın görüntüsüne yer verilirken ikincisinde Dünya'nın tam küre hali yer alıyor.