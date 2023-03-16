Ay'a dönüş görevi: NASA yeni kıyafetini tanıttı

NASA 2019'da uzay yürüyüşü yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronottan, Anne McClain ve Christina Koch'tan oluşan bir ekip göndermek istemiş ancak seyahatten birkaç gün önce kadınlara uygun bedende iki adet uzay kıyafeti bulunamaması nedeniyle McClain'in yerine Nick Hague uzaya gönderilmişti.

Kıyafetin bedene tam olarak uygun olması, aşırı yorgunluğu ve fiziksel yaralanma riskini azaltıyor.

Bir uzay kıyafetinin astronota sağlaması gereken ilk şey oksijen. Bu, dikkatli bir tasarım gerektiriyor zira tasarımdaki bir hata astronotun akciğerlerinin şişmesine ve ölümüne neden olabilir.

NASA'nın uzay kıyafetleri bölümünün başkanı Lara Kearney "Ay tehlikeli bir yer, özellikle Ay'ın Güney Kutbu bizim için çok zorlayıcı olacak. Kıyafetin birçok termal gerekliliği karşılaması ve astronotlara iyi bir hareket kabiliyeti sağlaması gerekiyor" dedi.

Önceki kıyafetlerin aksine, astronotlara daha fazla esneklik sağlaması için, bu yeni tasarımın birleşme noktalarında dikiş kullanıldı.

Ayrıca kaskın içinde de aydınlatma ve HD (yüksek çözünürlüklü) kamera bulunuyor.