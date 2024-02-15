Ay’a iniş görevi resmen başladı: İlk fırlatma gerçekleşti

Intuitive Machines’in IM-1 görevi kapsamında NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı için Ay yüzeyine bilimsel ve teknolojik yükler taşıyacağı öğrenildi.



Halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren Intuitive Machines’in CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşımak için NASA ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. IM-1 görevini başlatmak üzere normal şartlarda dün gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.