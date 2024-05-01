Ay'da astronotlara "Ölüm Duvarı" koşusu

Düşük yerçekimi ortamında zayıflamalarını ve güçsüzleşmelerini önlemek için bilim insanları astronotların koşuya çıkmasını öneriyor.



Ancak söz konusu ortam uzay olduğu için herhangi bir tür koşu değil; araştırmacılar astronotlara günde birkaç kez "Ölüm Duvarı" çevresinde koşmalarını tavsiye ediyor.



Ölüm Duvarı, motosiklet sanatçılarının yer çekimine meydan okuyan gösterilerinde kullandıkları dev bir ahşap silindir.



Araştırmacılar, kiralık bir "Ölüm Duvarı"nda 36 metre yüksekliğinde bir vinç ve birkaç ip kullanarak, bir insanın Ay'da yeterince hızlı koşmasının mümkün olduğunu gösterdi.

KAS KAYBINI ÖNLEYECEK

"Ölüm Duvarı"nda yapılan koşu sadece yerçekimini sıfırlamakla kalmaz, aynı zamanda kemik ve kas kaybıyla mücadele etmek için yeterli yanal kuvvet üretir.



Milano Üniversitesi'nden fizyoloji profesörü Alberto Minetti, "Daha önce kimsenin bu fikri düşünmemesine şaşırdım. Bu, ayda eğitim almanın uygun bir yolu olabilir" diye konuştu.

İNSANLIK AY'A DÖNÜYOR



Apollo programının 1972'de sona ermesinden bu yana insanlar Ay'a ayak basmadı, ancak NASA ve diğer uzay ajansları, uzun vadeli görevlerle geri dönüş için hazırlanıyor.



Ay'ın zorlu ortamı, astronotların havaya, yiyeceğe ve suya sahip olmasını sağlamaktan uzay radyasyonuna karşı iyi korunmaya kadar birçok zorluğu beraberinde getiriyor.



Yerçekimi koşulları farklı olacağı için astronotlar kemik ve kas kütlesinin yanı sıra koordineli hareketler için gerekli olan hassas sinir sistemi kontrolünü kaybediyor ve bu da "kondisyonsuz kalma" ile mücadeleye yönelik tedbirleri bir öncelik haline getiriyor.