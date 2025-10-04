Ay’da kayıp medeniyet iddiası: 50 bin yıl öncesine ait izler

ABD’li yazar ve jeolog Gregg Braden, astronotların önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyinde 50 bin yıl önce yaşamış kayıp bir insan uygarlığının kalıntılarını bulabileceğini öne sürdü.

Braden, yaptığı açıklamada ABD ve Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde bu tür kanıtları gizlediğini iddia ederken, Çin ve Hindistan’ın Ay görevlerini canlı yayınlarla tüm dünyaya göstereceğini söyledi.

Çin’in 2026’da fırlatacağı Chang’e 7 ve Hindistan’ın 2028’de planlanan Chandrayaan-4 misyonlarının, 2030-2040 yıllarında yapılması beklenen insanlı görevler öncesinde arkeolojik nitelikteki yapıların ve insan dillerine ait yazıtların ortaya çıkarılabileceği öne sürülüyor.

"ESKİ BİR UYGARLIĞIN ÜRÜNÜ"



Braden, Ay’da 90 derecelik açılarla şekillenmiş yapılar bulunduğunu, bunların doğal oluşum olamayacağını ve eski bir uygarlığın ürünü olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, Apollo astronotlarının gizli yayınlarda bu tür yapılar ve UFO benzeri cisimler gördüğünü, ancak NASA’nın bu görüntüleri sansürlediğini savunuyor.

Özellikle Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay’ın uzak tarafında “metalik bir yapı” gördüğüne dair iddialar, yıllardır komplo teorilerinde yer buluyor.

Braden, bazı astronotların ölüm döşeğinde gizlenen kayıtların varlığını itiraf ettiğini de ileri sürdü.



Bilim çevreleri ise bu iddiaları desteklemiyor. NASA, Ay ve Mars yüzeyindeki fotoğraflarda görülen geometrik şekilleri doğal oluşumlar olarak nitelendiriyor.