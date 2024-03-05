Ay'da nükleer enerji ünitesi

Açıklama Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS Başkanı Yuri Borisov tarafından yapıldı.



Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borisov, Rusya ve Çin arasında Ay'a yönelik nükleer çalışmalar için anlaşma imzalandığını duyurdu.



Çin'le birlikte 2033-2035 yılları arasında Ay yüzeyine, nükleer bir enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik projenin geliştirildiğini söyledi.



Borisov, nükleer güç ünitesinin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerecekeceğini de belirtti.



Rusya ve Çin arasında, Ay'da ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021 yılında mutabakat zaptı imzalanmıştı.