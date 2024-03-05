Ay'da nükleer enerji ünitesi

Rusya ve Çin, Ay'da nükleer enerji çalışmaları için harekete geçti. 2033 ila 2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirilmesi planlanıyor.

Ay'da nükleer enerji ünitesi

Açıklama Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS Başkanı Yuri Borisov tarafından yapıldı.

Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borisov, Rusya ve arasında Ay'a yönelik nükleer çalışmalar için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Çin'le birlikte 2033-2035 yılları arasında Ay yüzeyine, nükleer bir enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik projenin geliştirildiğini söyledi.

Borisov, nükleer güç ünitesinin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerecekeceğini de belirtti.

Rusya ve Çin arasında, Ay'da ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021 yılında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...