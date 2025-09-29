Ay’da nükleer köy: 10 yıl içinde kurulacak

Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde konuşan NASA Başkanı Sean Duffy, ABD’nin uzay stratejisi başarıya ulaşması halinde önümüzdeki 10 yıl içinde Ay’da yaşamın sürdüğü bir “köy” kurulacağını açıkladı.



Duffy, ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının yöneticileriyle birlikte düzenlenen oturumda konuştu. Rusya’nın liste dışında olması dikkat çekerken, NASA Başkanı “Uzaya barış için geliyoruz. İnsanların topraklarını almak gibi bir işimiz olmadı” sözleriyle dolaylı bir göndermede bulundu.



NÜKLEERLE ÇALIŞAN BİR KÖY



NASA’nın önümüzdeki 10 yıldaki hedeflerini anlatan Duffy, “Ay’da yalnızca bir ileri üs değil, nükleer enerjiyle çalışan bir köy olacak. Ayrıca Mars’a insan göndermeye de çok yaklaşacağız” dedi.



Bu yılki kongrenin teması “Sürdürülebilir Uzay: Dayanıklı Dünya” olarak belirlendi. Duffy, NASA’nın sorumluluğunun uzayda insan yaşamını sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgularken, diğer ajans başkanları daha çok Dünya odaklı mesajlar verdi.



“GEZEGENİN İYİLİĞİ”



Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Direktörü Josef Ashbacher, ajansın Dünya gözlem uydularından elde ettiği verileri açıkça paylaştığını belirterek “Gezegenin iyiliği için çalışıyoruz” dedi.



Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) Başkanı V. Narayanan, gıda ve su kaynaklarının güvence altına alınmasını öncelik olarak açıkladı.

Kanada Uzay Ajansı Başkanı Lisa Campbell ise biyolojik çeşitlilik araştırmaları için 5 milyon Kanada doları ayırdıklarını duyurdu.



Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) Başkan Yardımcısı Zhigang Bian da ülkesinin 500 Dünya gözlem uydusu bulunduğunu ve BRICS ülkeleriyle ortak uydu takımyıldızına katıldığını açıkladı. Ayrıca Çin’in uzay çöplerini izleme, trafik yönetimi ve çarpışma uyarı sistemleri üzerinde çalıştığını, hatta aktif enkaz temizleme teknolojisi geliştirdiğini söyledi.



Japonya Uzay Ajansı (JAXA) Başkanı Yamakawa ise özel sektör şirketi Astroscale’in üç yıl içinde bir uyduyu yörüngeden indirebileceğini, ancak bu adımın uzay çöpü sorununu tek başına çözmeyeceğini vurguladı.

Yamakawa, Japonya ve Hindistan’ın birlikte yürüteceği LUPEX görevinin de yakında başlayacağını belirtti. Bu görevde Japon H3 roketi, 6 bin 800 kg’lık bir Hint iniş aracı ve 300 kg’lık Japon keşif aracını Ay’a taşıyacak.

