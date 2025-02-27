Ay'da yaşam için kritik görev: NASA, su haritası çıkarıyor!

Uzay çalışmalarında özel şirketlerin etkinliği giderek artıyor. Şirketler bu kez Ay çalışmaları için devrede.



Özel şirketlerin inşaa ettiği bir uydu ve uzay aracını taşıyan SpaceX'in Falcon 9 roketi Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay üsünden fırlatıldı.



Ay'a fırlatılan uydu, Lockheed Martin'in Uzay birimi tarafından NASA için inşa edildi. Bu uydu Ay'ın karanlık yüzünde su arayacak.

KARANLIK YÜZÜNDE SU ARAYIŞI



Daha önce Ay'ın yüzeyinin kurak olduğu tahmin ediliyordu. Ancak özellikle Ay'ın Güneş görmeyen ve sürekli soğuk olan bölümde önemli miktarda su olduğuna inanılıyor.



bulaşık makinası büyüklüğündeki uyduyla ayın yüzeyindeki suyun tespit edilmesi ve haritalandırılması hedefleniyor.



"Ay Öncüsü" adlı uydunun ağırlığı 200 kilogramı, genişliğiyse 3,5 metreyi buluyor.



NASA, 62 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Falcon 9 roketiyle birlikte aya özel bir firmanın geliştirdiği bir uzay aracı da fırlatıldı. 4,7 metrelik Athena isimli aracın ayın yüzeyine 6 Mart'ta indirilmesi hedefleniyor. NASA da bu araçla araştırma yapacak. Bunun için özel firmaya 62 milyon dolar ödedi.



Teksas'tan bir firmanın geçen yıl Ay'a yolladığı araçsa, başarılı bir iniş gerçekleştirememişti.

AY'DA ÜS KURMA HEDEFİ



Ay'a şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında sadece Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya uzay aracı indirebildi.

Gelecekte Ay'da üsler kurulması hedefleniyor. Ay'ın yüzeyinde su olup olmadığının belirlenmesi bu hedef için de kritik önem taşıyor. Ay'daki suyun içme kaynağının yanısıra oksijen üretimi ve hidrojen yakıt yapımında kullanılması planlanıyor.