Ay’da yaşam umudu: Toprağı “sıkıp” oksijen çıkaracaklar

Hong Kong Çin Üniversitesi’nden araştırmacılar, Ay’daki topraktan su çıkarabilen, ardından bunu oksijen ve kimyasal yakıta dönüştürebilen bir teknoloji geliştirdi. Yapılan yeni araştırmaya göre, Ay’daki toprak yaşamı da idame ettirebilir.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji, Ay toprağından su elde edilmesini, bunun ise karbondioksiti oksijen ve kimyasal yakıta dönüştürmek için kullanılabilmesini sağlıyor.



Cell Press dergisi Joule’de yayınlanan çalışma, bu araştırmanın “gelecekte derin uzayda yapılacak keşifler için yeni kapılar açma potansiyelinin olduğunu” ortaya koydu. Buna göre, bu teknoloji sayesinde Ay’a su gibi temel kaynakların getirilmesi için gereken maliyet azaltılabilecek.



“BUNU HAYAL ETMEMİŞTİK”



Araştırmada paylaşılan bilgilere göre, tek bir galon suyun (3,78 litre) roket ile uzaya gönderilmesinin maliyeti 83 bin dolar. Tek bir astronot ise günde dört galon, yani yaklaşık 15,16 litre su içebiliyor.



Baş araştırmacı Lu Wang, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Ay toprağındaki ‘sihri’ hiçbir zaman tam olarak hayal etmemiştik” dedi.



Öte yandan, araştırmaya göre, Ay yüzeyinden su çıkarmak için halihazırda mevcut olan herhangi bir strateji, birden fazla “yoğun enerji” adımını içeriyor ve yakıt tarafından ne kadar karbondioksit kullanıldığını açıklamıyor.



Ay'ın “aşırı” ortamı ise "şiddetli sıcaklık dalgalanmaları", radyasyon ve düşük yerçekimi gibi başa çıkılması gereken durumlar nedeniyle topraktan daha fazla oksijen ve su elde etmeyi zorlaştıracak bir etmen olarak değerlendiriliyor.



Dahası, astronotların nefeslerinden yayılan karbondioksit, astronot ekibinin ihtiyaç duyabileceği tüm su, yakıt ve oksijeni sağlamaya yetmeyecek.

