Ay'da heyecanlandıran keşif: 120 milyon yıl önce oluşmuş

Yapılan yeni bir araştırma, 120 milyon yıl önce Ay'da volkanik aktivite olduğunu keşfetti. Araştırmacılar 4,6 milyar yaşında olan Dünya uydusunun varoluş sürecinin çoğunda volkanik olarak aktif olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ay'da heyecanlandıran keşif: 120 milyon yıl önce oluşmuş

Ay'da yaklaşık 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğu saptandı

Çin’de yapılan araştırmaya göre Dünya'nın uydusu Ay’da yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler bulundu.

Başkent Pekin'de bulunan Çin Akademisi'nde bilim insanları, Ay'dan toplanan örnekleri inceledi.

DÜNYA'DA DİNAZORLAR VARDI

Bilim insanları, daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, dinozorlar Dünya'da yaşarken volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.

"Chang'e 5 Aracı"nın yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan topladığı örnekleri inceleyen araştırmacılar, örneklerde yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş cam parçaları buldu.

Dünya'ya gelen örneklerden 4'ünde bulunan yaklaşık 3 bin cam örneği inceleyen araştırmacılar, örneklerde yüksek derecede toryum da gözlemledi.

4 MİLYAR YAŞINDA 

Araştırmacılar, örneklerin sülfür izotopları ve kimyasal yapıları yüzünden volkanik cam olduklarını belirterek, bu örneklerin element yapısı olarak daha önce Apollo görevinde getirilen örneklerdeki volkanik camlara benzer yapıda olduklarını ekledi.

Bu örneklerin 4,6 milyar yaşında olan Ayda 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğunu gösterdiğini aktaran araştırmacılar, bu bulgunun Ayın varoluş sürecinin çoğunda volkanik olarak aktif olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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