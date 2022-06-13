Ay'ın en detaylı haritası çıkarıldı

Ay'ın yüzeyinin şu ana kadarki en detaylı haritası çıkarıldı. Haritada çarpma havzaları, kaya ve yüzey türlerinin ayrıntılarına yer verildi. Çin'de 100'ün üzerinde bilim insanının yıllar süren çalışması, hakemli bir dergide yayımlandı.

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 15:01

Ay'ın en detaylı haritası çıkarıldı

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Ay yüzeyinin görüntüsü 30 kareye bölündü. Her parçanın detaylı haritası çıkarıldıktan sonra parçalar birleştirildi.

'de 100'den fazla bilim insanından oluşan araştırma ekibi ay yüzeyinin şimdiye kadarki en detaylı haritasını çıkardı.

Yıllar süren çalışma, Science Bulletin dergisinde yayımlandı. Haritada 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 tür yüzey şekli ayrıntılarıyla yer alıyor.

Harita oluşturulurken, Çin'in Ay Keşif Programı misyonlarında elde edilen veriler ana kaynak olarak kullanıldı.

Araştırmacılar, haritayı çıkarmak amacıyla verileri derlemek için on yıl çalıştı.

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