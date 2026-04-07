Aylar sürebilir, Apple'dan kötü haber

En çok tercih edilen akıllı telefonlardan olan iPhone'un katlanabilir modeliyle ilgili mühendislik engelleri ve sevkiyat gecikmeleri riski ortaya çıktı.

Test aşamalarındaki aksaklıklar seri üretim ve sevkiyat sürecini geciktirebilir.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, teknik geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar, en kötü senaryoda cihazın ilk sevkiyatlarını aylar boyunca erteleme ihtimalini gün yüzüne çıkardı.

SORUN ÇOK

Konuya vakıf bir kaynak, test üretiminde beklenenden çok daha fazla sorunun ortaya çıktığını, pürüzlerin giderilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulacağını belirtti.

2026'NIN İKİNCİ YARISINDA LANSMANI YAPILACAKTI

Nikkei Asia, Apple'ın 2026'nın ikinci yarısında lansman yapabileceğini belirtmişti.