Azılı hacker grubunun lideri 16 yaşında otizmli bir çocuk iddiası

Oxford'dan 16 yaşındaki bir genç, siber suç çetesi Lapsus$'ın liderlerinden biri olmakla suçlandı.



Gencin, bilgisayar korsanlığından 14 milyon dolar servet biriktirdiği iddia edildi.

Londra polisi, çeteyle ilgili yedi genci tutukladıklarını belirtti.

Çocuğun babası, ailesinin endişeli olduğunu ve onu bilgisayarlarından uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

Otizmli gencin çevrimiçi takma adı "White" veya "Breachbase" ile Güney Amerika'da olduğuna inanılan Lapsus$ hacker ekibinin lideri olduğu söyleniyor.

Lapsus$ hack grubu nispeten yeni. Ancak Microsoft gibi büyük firmaları başarılı bir şekilde ihlal ettikten ve ardından internette bununla övündükten sonra hakkında en çok konuşulan ve korkulan hacker siber suç çetelerinden biri haline geldi.

Yasal sebeplerden dolayı ismi açıklanmayan genç, Oxford'da özel bir eğitim okuluna ediyor.

Londra polisinin açıklaması şu şekilde: "Yaşları 16 ile 21 arasında değişen yedi kişi, bir bilgisayar korsanlığı grubuna yönelik soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklandı. Soruşturmalarımız devam ediyor."



Çocuğun babası da şunları söyledi: "Yakın zamana kadar bunların hiçbirini duymadım. Hiç bilgisayar korsanlığı hakkında konuşmadı, ancak bilgisayarlarda çok iyi ve bilgisayarda çok zaman harcıyor. Hep oyun oynadığını düşünmüştüm."



Hack grubunun hedefinde yer alan son firma Okta olmuştu.



Lapsus$, yüksek profilli hedefleri sayesinde kısa sürece üne kavuşurken Telegram'daki kanallarında 47 binin üzerinde aboneleri bulunuyor.