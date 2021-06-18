Babalara teknolojik hediyeler

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım

Babalar Günü’nde hediye alacaklar için pek çok teknolojik ürün indirime girdi. TV’lerden tıraş makinelerinden bilgisayar aksesuarlarından akıllı saatlere, USB belleklerden tablete ve akıllı telefonlara kadar pek çok ürün kategorisinde avantajlı fiyatlar sunan MediaMarkt, bu yıl babası için hediye seçeceklere de birden fazla ürün alternatifi sunuyor.



MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, 20 Haziran Babalar Günü’nde, onların pazar günlerine yakışacak ve daha keyifli anlar yaşamalarını sağlayacak hediye seçeneklerinden oluşan bir kampanya paketi hazırladıklarını söyledi. Gökyıldırım, “Bu yıl alınacak hediyeler hem babaları hem de avantajlı fiyatlarla tüketiciyi sevindirecek” dedi.



Akıllı telefonlar ilk sırada



Babalar Günü’nün vazgeçilmez hediye tercihi olan akıllı telefonlar da kampanya kapsamına giren ürünlerden. Oppo A15 32 GB akıllı telefonlar 1.999 liraya indi.



Geniş ekranda TV keyfi



Evinde vakit geçirmeyi seven babalar için TV’ler de unutulmadı. Sevdiği filmleri, futbol şampiyonalarını ya da spor karşılaşmalarını geniş ekran TV’lerde izleyerek keyfi artan babalar için Samsung marka TV’ler 10.699 liradan 9.499 liraya inen fiyatlarıyla cazip bir avantaj sunuyor.



Bakımlı babalar için tıraş makineleri



Babalar Günü’nde en fazla tercih edilen hediye seçeneklerinden tıraş makineleri ise farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Philips’in yüz, saç ve vücut erkek bakım seti Babalar Günü’ne özel olarak 359 lira yerine 249 liraya satışa sunuluyor.





Uzaktan çalışan babalara aksesuar



Pandemi nedeniyle sevdikleriyle mobil iletişim araçları üzerinden iletişim kuran babalar için hediye alternatifleri arasına giren klavye, web kamerası, kablosuz mouselar ve notebook çantaları da indirime giren ürün kategorilerinden. Kampanya kapsamında Targus notebook çantaları 119-139 lira arasında değişirken, Logitech klavye 189 liraya, Logitech web kameralar 309 liraya, kablosuz mouse 129 liraya tüketicinin beğenisine sunuluyor.



Tarzı olan babalara akıllı saat



Babalara verilen hediyelerin başında gelen saatler artık daha akıllı. Teknolojinin pandemiyle birlikte daha da hayatın içine girdiği bu dönemde pek çok veriyi takip edip kaydeden akıllı saatler iyi bir hediye alternatifi. MediaMarkt’ta Apple marka akıllı saatler 2.699 liradan 2.549 liraya satışa sunuluyor. Apple watch Nike akıllı saatler ise 2 bin 949 liradan 2.799 liraya inen fiyatlarıyla Babalar Günü’nde hediye alternatiflerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Taşınabilir belleklerde ise Hikvision 64 GB taşınabilir USB bellek 49.99’dan 39 liraya, Sandisk taşınabilir USB bellek ise 179 liradan 159 liraya inen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.



Müziksiz yapamayan babalara



Müziği hayatın her alanına katan, müziksiz yapamayan babalar için TCL kulaklık 599 liradan 549 liraya, TTEC kulaklık ise 549 liradan 499 liraya indi. Bunun yanı sıra taşınabilir şarj cihazları 149 liradan 99 liraya, WD marka harici hard disk 369 liraya, TP Link adaptör ise 119 liraya inen fiyatlarıyla satışa sunuldu.



Sıcak yaz günleri için vantilatörler de indirimde



Evine uzun zamandır vantilatör almak isteyip erteleyen babalar için verilebilecek hediyelerden birisi de sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı vantilatörler. MediaMarkt’ta CVS vantilatörler 249 liradan 219 liraya inerken, Fakir marka TVL 90 S Kule Tipi vantilatörler ise 1.119 liradan satışa çıktı.