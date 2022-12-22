Bahamalar'da tutuklanan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried ABD'ye iade ediliyor

Bahamalar'da tutuklanan ve geçen ay iflas sürecini başlatan kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried mahkemeye çıktı. Fried'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesine karar verildi.

Bahamalar'da tutuklanan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried ABD'ye iade ediliyor

İlişkili Haberler

Serveti bir günde yok oldu: FTX'in CEO'su 17 milyar doları nasıl kaybetti?

Serveti bir günde yok oldu: FTX'in CEO'su 17 milyar doları nasıl kaybetti?

FTX'in yeni patronundan şaşırtan açıklama: Gördüğüm en büyük başarısızlık

FTX'in yeni patronundan şaşırtan açıklama: Gördüğüm en büyük başarısızlık

Kripto para piyasası kasım ayında, kripto borsası FTX'ten gelen haberle sarsıldı.

FTX, ’de iflas sürecini başlattı ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti.

Şirketin merkezinin bulunduğu Bahamalar'da başsavcılık, geçen bir ayın ardından Bankman-Fried'in tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, Fried'in ABD'nin suç duyurusu ve iade talebine dair resmi bildirimin ardından tutuklandığı belirtildi.

Bahamalar'da mahkeme, ABD'nin iade talebini onayladı. Mahkeme kararına itiraz etmeyen Fried uçakla ABD'ye gönderildi.

FTX'in eski CEO'su New York'ta yolsuzluk suçlamalarından yargılanacak.

MASAK DA HAREKETE GEÇTİ

Gecen hafta Manhattan'daki federal savcılar, 30 yaşındaki Fried'i hedge fonlardaki açıklarını kapatmak için müşteri varlıklarından milyarlarca dolar çalmakla suçlamıştı.

FTX, işlem hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto borsası konumundaydı.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşıyordu.

Türkiye'de de, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FTX hakkında soruşturma başlatmış, şirket sorumlusu Bankman-Fried'in ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el koymuştu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...