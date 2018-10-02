Bu yıl Kore’de gerçekleştirilecek ve Bahçeşehir SuperMassive’in tarihinde ilk kez TBF 2018 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi temsil edeceği League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme kuraları belirlendi.

Bahçeşehir SuperMassive, Dünya Şampiyonası ön elemeleri grubunda G2 Esports ve Ascension Gaming ile bir sonraki aşama için mücadele edecek.



Dün gerçekleşen ilk ön eleme maçlarıyla başlayan Dünya Şampiyonası serüveninde temsilcimiz Bahçeşehir SuperMassive, bugün saat 12.00’da G2 Esports ekibiyle ilk maçına çıkacak.



BİRİNCİ HEDEF GRUBU İLK İKİ SIRADA TAMAMLAMAK



Bahçeşehir SuperMassive, rakipleriyle yapacağı maçlar sonucunda grubu 1. tamamlarsa başka bir grubun 2.siyle, 2. tamamlarsa başka bir grubun 1.siyle bir üst turda rasgele eşleşecek.

Ön Elemeler'den gruplara kalmayı başaran dört takım ise hem yoluna devam edecek hem de dünyanın en iyi 16 takımı arasında yer alacak.