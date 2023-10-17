Baidu yapay zeka robotu Ernie Bot'u geliştiriyor: ChatGPT kadar güçlü

Çinli internet arama motoru Baidu, ChatGPT benzeri Ernie Bot'un güncellenmiş bir versiyonunu OpenAI'nin GPT-4'ü kadar güçlü olduğu iddiasıyla tanıttı ve teknoloji firması üretken yapay zeka konusundaki iddiasını ortaya koydu.

YENİ YAPAY ZEKA MODELİ TANITILDI

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Robin Li Yanhong, Pekin'de düzenlenen Baidu World 2023 konferansında Ernie Bot 4'ün tanıtımını yaptı.

Milyarder, botun karmaşık soruları anlama, resim üretme ve temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirme konusundaki hünerlerini sergiledi.

BİRÇOK YETENEĞİ GÜNCELLENDİ



Li, "Ernie Bot, anlama, yönlendirme, akıl yürütme ve ezberleme yeteneklerinde bir dizi önemli güncellemeyi tamamladı. Genelleştirilmiş yetenekleri GPT-4'e kıyasla hiçbir şekilde daha düşük değil." dedi.

ÇİN 100'DEN FAZLA YAPAY ZEKA MODELİ GELİŞTİRDİ



Kasım 2022'de ChatGPT'yi piyasaya süren OpeanAI'yi yakalama yarışının ortasında, Çinli firmalar bu yıl 100'den fazla büyük dil modelini tanıttı.



CHATGPT YASAKLANMIŞTI

Apple, ChatGPT ve benzeri hizmetler sunan yüzden fazla uygulamayı Çin'deki mağazasından kaldırdı, zira ülkede iki hafta içinde jeneratif yapay zeka ile ilgili bir düzenleme yürürlüğe girecek.



Çin mobil uygulama analiz platformu Qimai'deki verilere göre, uygulamaların tümü Salı günü Çin'in Apple Store'dan kaldırıldı.

Çinli yetkililer bu yıl, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin resmi söylemlerle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla yeni yönergeler ve kurallar yayınladı.

Örneğin, bu hafta bir hükümet organı tarafından yayınlanan bir yönetmelik önerisi, içeriğin yüzde 5'inden fazlasının yasadışı kabul edildiği LLM eğitim veri materyallerini engellemek için bir kara liste sistemi kullanılmasını öneriyor.

ERNIE BOT HASSAS KONULARLA İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMİYOR

Baidu'nun Ernie Bot'u, Çin'de hassas kabul edilen konularla ilgili sorular sorulduğunda, başka konuşma konuları önererek bu diyaloğu kapatıyor.

Baidu daha önce Ernie Bot 3.5'in OpenAI'nin GPT 3.5 sürümünü geride bıraktığını söylemişti.

ÇİNCE DİL YETENEĞİNDE GPT-4'TEN DAHA İYİ

Şirket, bazı Çince dil yeteneklerinde GPT-4'ten bile daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Baidu ilk olarak Mart ayında Ernie Bot denemelerini başlattı ve Ağustos ayında hükümet onayı aldıktan sonra bunu genel halka açtı.

45 MİLYON KULLANICI

Baidu baş teknoloji sorumlusu Wang Haifeng, şu anda 45 milyonluk bir kullanıcı tabanına ve 54.000 geliştiriciye sahip olduğunu söyledi.

Konferansta ayrıca, işletmelerin pazar analizi raporları yazmalarına yardımcı olacak yeni bir kurumsal sınıf yapay zeka aracı da duyuruldu.

