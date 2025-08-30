Bakan Kacır: 2027'de Ay'a milli uzay aracımızla gideceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı.

Etkinliğin açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan Kacır, Türkiye'nin Ay misyonuna değindi.



"Türkiye uzay biliminde, uzay teknolojilerinde mesafe kat ediyor." diyen Bakan Mehmet Fatih Kacır şöyle konuştu:

"İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023'te uzaya gönderildi.

2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. 2024'te ilk insanlı uzay misyonumuzu Alper Gezeravcı icra etti.

2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak.

Bu uzay aracımızda milli hibrit roket motorumuz da geliştirdiğimiz teknolojiyi değerlendirmiş olacağız. İMECE 2, İMECE 3 projeleri TÜRKSAT 7A projesi uydu teknolojilerinde yeni adımlar attığımız, daha ileri kazanımlar elde ettiğimiz projeler olacak."



"UZAY LİMANI İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin uzay limanı inşa edeceğini vurgulayan Bakan Kacır, konuya ilişkin de şunları söyledi:



"Uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğiz. Bu uzay limanı sayesinde Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olma yolunda çok önemli bir altyapı kazanmış olacak.



Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu.



Savunma sanayisindekine benzer şekilde uzay teknolojilerinde de artık Türkiye gerçekten küresel düzeyde bir iddia sahibi."

