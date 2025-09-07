Bakan Kacır: Ay'a uzay aracı göndereceğiz

Gaziantep’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.



Burada konuşan Bakan Kacır, “Hedefimiz savunma sanayide başardığımız gibi sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa tüm alanlarda kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye inşa etmek. Bunu yapabilmek adına büyük bir ekosistem inşa ettik."



"İHA ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"



Askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını dile getirdi.



Savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Bakan Kacır, 2025'te ise bu rakamın 9 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Kacır, yerli hibrit roket motoruyla üretilen bir uzay aracının aya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şimdi yeni uzay görevlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 380 bin kilometre ötemizde olan aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuz ile ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız. Dünyada 1 yılda 600 milyar dolar uzay ekonomisine katkı veriliyor. Bu ayrılan payın 1 trilyon dolara erişmesi öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye olarak uzay ekonomisinden pay alan ülkelerden birisi olmak için bu iddialı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.