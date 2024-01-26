Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü görüştü

"GÜNDE 12-15 GÖREV GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Gezeravcı, "Kahvaltımı yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan o gün içerisinde yapacağım bütün faaliyetlere ilişkin brifing içeriklerini ve günlük görev dosyalarını inceleyerek toplantıya hazırlık yapıyorum. Toplantının hemen ardından direkt olarak her biri farklı uzunluk ve içerikle planlı görevlerimizin icrasına başlıyoruz. Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz." dedi.

Görevlerin içerisinde Türkiye'den getirilen deneylerle birlikte dünya üzerinde belirlenen gözlem noktalarının takibi ve istasyon içinde tanımlanmış sorumlulukların yerine getirilmesi gibi birçok görev olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Sağlık testlerimizin gerçekleştirilmesi, tıbbın numunelerin alınması gibi gerçekten aşırı dikkat ve enerji isteyen yorucu görevler de var. Bunları yapmaktan da son derece keyif alıyorum. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken daha birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanıp planlı tüm faaliyetleri aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum. Bu nedenle de günün sonundaki dinlenme zamanıma kadar bu planlı faaliyetler benim için aralıksız şekilde devam ediyor." diye konuştu.

DENEYLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ



Bilimsel deneylerle ilgili de bilgi veren Gezeravcı, "İlk araştırmamız mikro yer çekimi ortamının bitkilerin büyüme, biçim ve genetiklerini nasıl etkilediğine yoğunlaşıyor. Ayrıca bir genetik düzenleme tekniği kullanarak genlerinde değişiklik yapılmış bitkilerin uzay ortamına adaptasyon yeteneklerini inceliyoruz. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ekstrem ortamlarda adapte olabilen, daha dayanıklı bitkiler elde etmek için kullanılabilir. Diğer deneyimizde ise doğal yaşam destek sistemlerinde yosunların kullanımını araştırıyoruz. Çünkü özellikle uzun süreli insanlı uzay görevlerinde dünyamızın kaynaklarından sürekli erişimimiz olmadan kendi kendine yetecek şekilde yaşayabilmek çok önemli." dedi.

Soludukları havanın sürekli olarak geri dönüşüm sistemleri yoluyla temizlenip tekrar kullandıklarını belirten Gezeravcı şunları söyledi:

"Aynı şey su için de geçerli. Kullandığımız suyun çok büyük bir bölümü arıtılıp tekrar içme suyu haline getiriliyor. Bu sistemi kullanarak suyu defalarca geri dönüştürebiliyor ve yaşamımızı sürdürmek için kullanmaya devam ediyoruz. Deneyimizde yosunların solunabilecek hava üretme amacıyla kullanılabilirliğini inceliyoruz. Burada elde edeceğimiz veriler gelecekte uzayda kullanılabilecek doğal çevresel kontrol sistemleri için yapılacak çalışmalara yön verecek inşallah. Buradaki görevim boyunca sırasıyla diğer deneylerimizi de gerçekleştireceğim. Bu deneyleri başarıyla tamamlayıp topladığım tüm bilimsel verileri deneylerin hazırlık süreçlerini yürüten değerli bilim adamlarımızı teslim edeceğim. Onlar da bu sonuçlar ışığında geri kalan değerlendirmelerini gerçekleştirecekler"



"İNSANLIK İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"



Bakan Kacır, bu çalışmaların sonraki uzay misyonları için, çocuklar ve gençler için ilham kaynağı olacağını söylerken, Mersin'in Silifke ilçesinde bir köyde dünyaya geldiğini belirten Gezeravcı, "Bugün sahip olduğum tüm eğitim birikimi ve kazandığım kabiliyetleri devletime borçluyum. Devletimin sunduğu imkanlarla jet pilotu oldum. Gökyüzünde her uçuşumda milletime hizmet etmenin onurunu yaşadım. Şimdi yine devletimiz sayesinde insanlığın hayallerinin zirvesi sayılabilecek bir yerde gökyüzünün sınırlarının ötesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Genç kardeşlerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza şunu söylemek isterim. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Ülkemiz için, insanlık için hep birlikte daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.