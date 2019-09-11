Pekcan,Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarına dikkati çekti.



Bugün gerçekleştirilen Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, gelecek dönemde de JETCO toplantılarını düzenli sürdürmeye ve bu toplantılarla beraber iş forumu yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Pekcan, bu toplantıların iş çevresine de yeni iş birliği imkanları sunduğuna işaret ederek, "Sizlere, özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka anlamında Hollandalı firmalarla iş birliği yapmanızı öneriyorum. Burada iki ülke iş insanı için çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları kazanca çevirmenin tam zamanı. Bu alanlarda ülkemizin yararına olacak çok projeler gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de hükümet ve bakanlık olarak projelerinizin arkasındayız ve destekleyicisiyiz." diye konuştu.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Pekcan, bunun en kısa zamanda başlaması için Hollanda'nın katkılarını son derece önemli gördüklerini dile getirdi.

Pekcan, vize konusuna da değinerek, nakliye araçları için Avrupa'da transit kotalarından dolayı ihracatın artırılamadığını, bu kotaların kaldırılması gerektiğini bildirdi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEMİZ ÖNEMLİ''

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Hollanda'nın, 400 yıl öncesine dayanan ilişkilerini ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında sürdüren iki ülke olduğunu belirterek, aradaki ticaret hacminin artış trendinde olmasının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Olpak, ikili ticaret hacmini artırmanın yanında üçüncü ülkelerde ortak projeleri geliştirmenin de önemli olduğunu, bu konuda Türkiye ile ilgili artan bir talep bulunduğunu söyledi.

Hollanda'nın birçok alanda teknolojiyi etkin şekilde kullandığına dikkati çeken Olpak, "Hollanda'nın öne çıktığı finans, lojistik, altyapı, hayvancılık ve tarım, akıllı şehir gibi sektörlerde teknolojiyi kullanma konusunda yapacağımız iş birliği, her iki ülkenin yararına olacaktır." diye konuştu.

Olpak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Hollandalı makamların Türkiye'ye desteklerini beklediklerini ifade ederek, "İş insanlarımız Gümrük Birliği'nden dolayı her iki ülke mallarının serbest dolaşımda olduğunu fakat bu malları taşıyacak treylerlerimize kota konulduğunu ve en önemlisi şoförlerimizin vize engeliyle karşılaştığını belirtiyorlar. İş birliğimizi artırmak için bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZİ ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN HEDEFLER BELLİ''

DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin de Hollanda ile ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak adına hedefler belirlediklerini belirterek, iki ülke ekonomilerinin birçok açıdan birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Konsey olarak Türkiye pazarına ilgili duyan Türk ve Hollandalı firmalara koşulsuz destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söyleyen Özyeğin, şunları kaydetti:

"Girişimci ruha sahip bu iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret hacmini çok daha ileriye götürmemek için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Kıymetli bakanlarımızın da katılımıyla yapılan bu toplantının ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına önemli bir adım sağlayacağına, ayrıca ticari ve yatırım faaliyetlerimizi değerlendirebileceğimiz verimli bir platform sunacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Hollandalı şirket Schijvens ile Gama Elyaf ve İplik Sanayi AŞ arasında tedarik anlaşması imzalandı.



YAPAY ZEKA İLE VİDEODAKİ KONUŞMALARI DEĞİŞTİRDİLER

