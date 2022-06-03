Bakan Varank'tan uzaya davet: Son 20 gün

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi'nin Milli Uzay Programı'nda uzaya bir Türk vatandaşı gönderilecek.

2023 yılında uzaya gitmek isteyen Türk vatandaşları başvurularını 23 Haziran saat 20.23'e kadar https://uzaya.gov.tr/ adresinden yapabilecek.

Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bir açıklama geldi.

Programa katılmak isteyenlerin ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Varank, "Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum" dedi.

Varank, "Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler" diye konuştu.

Peki uzay programına katılmak için başvuru şartları neler?



Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi:



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 45 yaşından küçük olmak

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

- Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

- Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

- Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.

"2023'e kadar ay ile ilk temas" hedefini geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Aday seçiminde aranan genel sağlık kriterleri ise şunlar:



- Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak



- Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak



- Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak



- Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak



- Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,



- Alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,



- Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak



- Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak.



İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi taleplerde de bulunulacak.



İKİ KİŞİ SEÇİLECEK



Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirildikten sonra İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2’ye düşürülecek.



10 YIL İSTİHDAM

Seçilen 2 aday Türkiye Uzay Ajansı veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.