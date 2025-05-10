Bakan yardımcısından Spotify'a tepki

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir."