Balkan ülkesi, hükümeti yapay zekaya bırakmak istiyor: İnsanlardan iyi yönetir

Dünyada yapay zeka hızla gündelik yaşamın ve siyasetin parçası haline gelirken, Arnavutluk da dikkat çekici bir öneriyle gündemde.

Başbakan Edi Rama, yapay zekanın hükümetteki yolsuzlukları ortadan kaldırmak ve şeffaflığı artırmak için kullanılabileceğini söylüyor.

Rama, geçen ay yaptığı bir açıklamada, “Bir gün tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir bakanlığımız olabilir. Böylece ne nepotizm ne de çıkar çatışması olur” demişti.

Hatta Başbakan, teorik olarak seçmenlerin bir algoritmayı bakanlar kuruluna seçebileceğini, Arnavutluk’un “tümüyle yapay zeka bakanlara ve bir yapay zeka başbakana sahip ilk ülke” olabileceğini savunmuştu.

"İNSANDAN İYİ YÖNETİR"

Arnavutluk’un eski Yerel Yönetim Bakanı Ben Blushi de bu fikre destek verdi.

Politico’ya konuşan Blushi, “Toplumlar insanlar yerine yapay zeka tarafından daha iyi yönetilecektir. Çünkü o hata yapmaz, maaş istemez, yolsuzluğa bulaşmaz ve çalışmayı bırakmaz” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk, Balkanlar’da yapay zekanın yarattığı heyecana en yatkın ülkelerden biri. Bunun önemli sebeplerinden biri de Arnavut asıllı Amerikalı girişimci Mira Murati.

Murati, 2018-2025 yılları arasında OpenAI’ın teknoloji direktörü (CTO) olarak görev yaparak şirketi milyar dolarlık bir dev haline getirdi. Kısa süre önce OpenAI’dan ayrılan Murati, 2 milyar dolar değerindeki Thinking Machines Lab adlı girişimini kurdu.

BELİRSİZ BİR GELECEK

Yine de uzmanlara göre, yapay zekaya dayalı bir hükümet ülkenin köklü sorunlarını çözmekte yetersiz kalabilir.

Arnavutluk, 1990’lardan itibaren merkezi ekonomiden serbest piyasaya sert bir geçiş yaptı. Bu süreçte kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sosyal yardımların keskin biçimde azaltılması gibi hamleler, organize suç ve yolsuzluğun önünü açtı.