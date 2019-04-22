2018 yılında birçok şirket siber saldırıların odağında olurken, çoğu sektörün de yaşanan veri ihlallerinden sarsıcı derecede etkilendiği görülüyor. Yaşanan veri ihlallerinden en çok zarar gören sektör ise şüphesiz ki hackerlerin parayı kokladığı finans sektörü. Siber güvenlik uzmanları, geçen yıl İngiliz bankalarında yaşanan veri ihlallerinin %480 arttığını, çoğu bankanın veri ihlalleri konusunda alarm vermeye başladığını aktarıyor.



İngiltere Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) açıkladığı raporlara göre, İngiliz perakende ve yatırım bankalarının veri ihlalleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Bitdefender Antirüs, suç işlemede sınır tanımayan hackerlere karşı mücadele de etkin savunmalar yapamayan bankaların GDPR kurallarına uymanın dışında ciddi IT yatırımları ve etkili koruma önlemleri almalarının şart olduğunu aktarıyor. Siber saldırı rakamlarının artış göstermesinde bankaların konu üzerinde daha şeffaf bilgi akışını gerçekleştirmelerinin etkisini yansıtan FCA raporuna göre, bankalara yönelik saldırıların çoğu uluslararası gerçekleşiyor.



BANKALARIN VERİLERİ KARABORSADA SATILIYOR



Veri ihlalleri ardından müşteri kaybı yaşayan ve itibarlarında hasar gören bankaların bir diğer başını ağrıtan konu ise hackerler tarafından çalınan verilerin karaborsada satışa çıkarılması oluyor. Önemli verilerin satışa çıkarılmasının bankaları ve müşterileri büyük zarara uğrattığını belirten uzmanlar, durumun karşısında çaresiz kalmak istemeyen bankaların öncelikle siber güvenliklerini elden geçirerek kritik adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.



ÇOK KATMANLI GÜVENLİĞE YATIRIM YAPMALI

Finansal kuruluşlara yönelik saldırıların artması, şirketleri siber esnekliğe ve çok katmanlı güvenliğe yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorluyor. Uzmanlar, kullanılan temel korunma yöntemlerinin bankalar için endüstri standartlarının altında olduğunu, kötü amaçlı yazılım varyasyonlarını engellemek ve birçok savunma hattında korunmalarını artırmaları için ağ mimarisinin ve kullanılan yazılımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

