Başbakan Rishi Sunak açıkladı: Yapay zeka İngiltere'de hayata entegre edildi

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ



İngiltere polisi artık suçla mücadele etmek, suçluları yakalamak ve halkı korumak için yüz tanıma gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyor.



Polis, Mayıs 2024'e kadar yapay zeka destekli geriye dönük yüz tanıma kullanılarak yapılan aramaların sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.



YAPAY ZEKA GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLENECEK



Başbakan Rishi Sunak, X platformunda yaptığı açıklamada, "Yarın dünyanın ilk yapay zeka Güvenlik Zirvesine ev sahipliği yapacağız.



Birleşik Krallık yapay zekanın geliştirilmesine öncülük ederken, bunu doğru şekilde yapacağımızdan ve hepimizi güvende tutmak için en gelişmiş korumaları geliştireceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullanarak küresel yapay zeka zirvesi için duyuru

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